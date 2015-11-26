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Бывший перкуссионист SLIPKNOT думал, «что со всеми обращаются одинаково»



13 марта 46-летний перкуссионист SLIPKNOT Chris Fehn подал иск против вокалиста группы, Corey Taylor'a, перкуссиониста Michael'a Shawn Crahan'a, менеджера группы, Robert'a Shore'а и шести бизнес-структур, утверждая, что те были созданы без его ведома. Он также утверждает, что не получал должного финансового вознаграждения за то время, что гастролировал с коллективом и записывал альбомы.



Один из адвокатов Fehn'a, Joseph Dunne сказал, что его клиент узнал о других бизнес-структурах перед готовящимся шестым альбомом и туром в его поддержку:



«Он думал, что со всеми обращаются одинаково. Мой клиент действительно надеется найти способ решить эту проблему с людьми, с которыми он работал бок о бок в течение последних 20 лет. Есть огромное количество информации, о которой наш клиент не мог знать».



В понедельник группа официально объявила о расставании с Chris'ом и написала в заявлении:



«Chris знает, почему он больше не является частью SLIPKNOT. Мы разочарованы тем, что он решил показывать на нас пальцем и подавать иски вместо того, чтобы делать то, что было необходимо, чтобы продолжать оставаться частью SLIPKNOT. Мы бы предпочли, чтобы он не пошёл по этому пути, но эволюция во всём является необходимой частью этой жизни».



В своём иске Fehn утверждает, что ему всегда говорили, что деньги от товаров и гастролей направляются через одну-единственную компанию, которая распределяет прибыль и платит членам группы. Тем не менее, Fehn заявил, что недавно он обнаружил, что его товарищи по группе создали несколько других связанных с SLIPKNOT бизнес-структур в разных штатах, которые, похоже, собирают деньги с группы.



Ранее в начале этой недели, бывший гитарист группы, Donnie Steele, выступил с защитой Fehn'a на Facebook (позднее сообщение было удалено):



«ЛОЛ! Не вините его... Никому не нравится быть оболганным и обманутым. Знаю из первых рук. И большая их часть, БОЛЬШАЯ, не может писать. За три года, что я с ними ездил в туры, я на самом деле больше времени провёл за сочинением и в студии, чем в дороге. Всё делается за спинами других участников. Вот как крутятся колёсики».



Steele является одним из основателей команды, он ушёл из неё перед записью первого альбома. Он вернулся на короткий промежуток времени для того, чтобы играть на басу за сценой в туре, проходившем после смерти Пола Грея в 2010 году.











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