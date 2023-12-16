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Slipknot

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SLIPKNOT целиком исполнят первый альбом



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В интервью Kerrang! у M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) спросили, собирается ли группа целиком исполнять материал дебютного альбома в рамках юбилейного тура:

«Вы сейчас прикалываетесь? Вы говорите о годовщине одного из величайших металлических альбомов, когда-либо выпущенных в рамках мыслительного процесса, известного как реальность, и думаете, что этот 54-летний мужик, который только что сказал вам "Я уйду так же, как и пришел", хоть на секунду задумается о том, что этот альбом не будет сыгран целиком перед сотней, 200, 300, 50 000 человек.

Я не собираюсь жить вечно, чувак. Как и все остальные. Всё меняется очень быстро. У меня больше нет времени валять дурака. Это средство передвижения моей души, и память, воспоминания, душевная боль о потерянных братьях и даже сестрах — обо всех людях, которых уже нет, а мы всё еще продолжаем заниматься творчеством.

Да, мы собираемся сыграть этот альбом от начала до конца. Но я точно не собираюсь просто поддаваться корпоративному миру и давать всем этим людям то, что они хотят. Они получат свое. Но знаете, что получим мы? Мы тоже хотим повеселиться. А это значит, что шоу будут незначительными, и вы не узнаете о них, пока не увидите. А если узнаете о них, то уже опоздаете и не сможете оценить. Так что лучше откройте свою душу, потому что тогда вы сможете все прочувствовать и не будете вынуждены слушать только описания, и сейчас я говорю абсолютно серьезно»




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16 дек 2023
V
Vareg
Да да... дебютник слипов величайший метал альом всех времён. А вокалистка токио хотэл - самая секси.. да да...

просмотров: 303

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