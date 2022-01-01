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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 8
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Slipknot

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SLIPKNOT стали первыми в Великобритании



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Новая работа SLIPKNOT "The End, So Far" стала первой в чартах Великобритании и принесла в копилку группы уже третье первое место — ранее коллектив поднимался на пьедестал в 2001 и в 2019 годах. SLIPKNOT опередили переиздание альбома Джорджа Майкла "Older", занявшее вторую строчку и "Burn The Empire" THE SNUTS, ставших третьими. Для SLIPKNOT этот релиз стал последним альбомом на Roadrunner Records.

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