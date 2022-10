SLIPKNOT стали первыми в Великобритании

сегодн€



SLIPKNOT стали первыми в ¬еликобритании



Ќова€ работа SLIPKNOT "The End, So Far" стала первой в чартах ¬еликобритании и принесла в копилку группы уже третье первое место Ч ранее коллектив поднималс€ на пьедестал в 2001 и в 2019 годах. SLIPKNOT опередили переиздание альбома ƒжорджа ћайкла "Older", зан€вшее вторую строчку и "Burn The Empire" THE SNUTS, ставших третьими. ƒл€ SLIPKNOT этот релиз стал последним альбомом на Roadrunner Records.









They've done it рЯОЄрЯ©Є @slipknot claim their third Official UK Number 1 album with The End So Far рЯ§ШрЯПїрЯ§ШрЯПњрЯ§ШрЯПљ





