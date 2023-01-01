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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
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Slipknot

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20 мар 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

25 фев 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»

2 фев 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

7 янв 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND

5 янв 2023 : 		 SLIPKNOT о туре по Латинской Америке

4 янв 2023 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»

3 янв 2023 : 		 SLIPKNOT на хэндпане

18 дек 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Концерты дают чёткое представление о том, кто мы такие»

17 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

29 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"

18 ноя 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов

17 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о драках с Sid'ом

15 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT предупреждает о потере слуха

10 ноя 2022 : 		 SLIPKNOT могут дальше выпускать только синглы, а могут и...

23 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы отказываемся быть ограниченными в своём воображении»

10 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Джордисоном

9 окт 2022 : 		 SLIPKNOT стали первыми в Великобритании

6 окт 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы хотели примириться с Джоуи»

4 окт 2022 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT — о смерти дочери

3 окт 2022 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «Противно видеть, как RAGE AGAINST THE MACHINE сдали назад»

1 окт 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания

6 сен 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о названии нового альбома

5 сен 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT назван лучшим...

1 сен 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT

23 авг 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

16 авг 2022 : 		 Басист SLIPKNOT — о новом альбоме
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Видео с выступления SLIPKNOT



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Видео с выступления SLIPKNOT, которое состоялось в рамках фестиваля Hammersonic в Джакарте, доступно для просмотра ниже.




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