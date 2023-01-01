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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 13
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*Басист METALLICA хотел бы услышать песню "72 Seasons" в испо... 9
*Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!» 9
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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



16 июн 2023 : 		 CLOWN выступил со SLIPKNOT

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

14 июн 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мы никогда не были группой, потакающей публике»

9 июн 2023 : 		 Новый ЕР SLIPKNOT доступен для прослушивания

8 июн 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT отыграли первое шоу с новым участником

8 июн 2023 : 		 SLIPKNOT расстались с клавишником

8 июн 2023 : 		 SHAWN 'CLOWN' CRAHAN не поедет в тур SLIPKNOT

7 июн 2023 : 		 Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает вокалист

4 июн 2023 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам»

22 май 2023 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Однажды мы чуть не взорвались на сцене»

20 май 2023 : 		 SLIPKNOT могут снизить туровую активность

12 апр 2023 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

3 апр 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT представил новую маску

20 мар 2023 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

25 фев 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду, чем на группу»

2 фев 2023 : 		 Новое видео SLIPKNOT

7 янв 2023 : 		 Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND

5 янв 2023 : 		 SLIPKNOT о туре по Латинской Америке

4 янв 2023 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о нереализованном материале: «В этом году. Может»

3 янв 2023 : 		 SLIPKNOT на хэндпане

18 дек 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT: «Концерты дают чёткое представление о том, кто мы такие»

17 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SLIPKNOT

29 ноя 2022 : 		 Барабанщик SLIPKNOT получил "Metal Drummer Of The Year"

18 ноя 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о возможном выпуске исключительно синглов

17 ноя 2022 : 		 COREY TAYLOR — о драках с Sid'ом
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|||| сегодня

CLOWN выступил со SLIPKNOT



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M. Shawn Crahan (a.k.a. Clown) вернулся в состав SLIPKNOT ради выступления на фестивале Download.




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