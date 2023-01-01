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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
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Slipknot

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Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле



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18 августа впервые на виниле будет издана запись SLIPKNOT "Live At MSG", которая ранее была доступна только в качестве бонуса на юбилейном издании альбома "All Hope Is Gone", выпущенном в 2018 году. Релиз будет доступен в следующих вариантах:

* All Retail: Black
* Knotfest Exclusive 1: Coke Bottle Clear With Silver Splatter
* Knotfest Exclusive 2: Light Blue With Silver Splatter
* D2C Exclusive 1: Clear With Silver Splatter
* D2C Exclusive 2: Lemonade With Silver Splatter
* D2C 3: Black Ice With Silver Splatter

SIDE A:

A1. (sic) [3:55]
A2. Eyeless [4:15]
A3. Wait And Bleed [2:44]
A4. Get This [4:28]

SIDE B:

B1. Before I Forget [4:22]
B2. The Blister Exists [6:37]
B3. Dead Memories [4:03]
B4. Left Behind [3:28]

SIDE C:

C1. Disasterpiece [5:09]
C2. Purity [6:26]
C3. Everything Ends [4:22]
C4. Psychosocial [5:41]

SIDE D:

D1. Duality [5:26]
D2. People = Shit [4:10]
D3. Surfacing [4:49]
D4. Spit It Out [7:35]




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