Концертный релиз SLIPKNOT выйдет на виниле



18 августа впервые на виниле будет издана запись SLIPKNOT "Live At MSG", которая ранее была доступна только в качестве бонуса на юбилейном издании альбома "All Hope Is Gone", выпущенном в 2018 году. Релиз будет доступен в следующих вариантах:



* All Retail: Black

* Knotfest Exclusive 1: Coke Bottle Clear With Silver Splatter

* Knotfest Exclusive 2: Light Blue With Silver Splatter

* D2C Exclusive 1: Clear With Silver Splatter

* D2C Exclusive 2: Lemonade With Silver Splatter

* D2C 3: Black Ice With Silver Splatter



SIDE A:



A1. (sic) [3:55]

A2. Eyeless [4:15]

A3. Wait And Bleed [2:44]

A4. Get This [4:28]



SIDE B:



B1. Before I Forget [4:22]

B2. The Blister Exists [6:37]

B3. Dead Memories [4:03]

B4. Left Behind [3:28]



SIDE C:



C1. Disasterpiece [5:09]

C2. Purity [6:26]

C3. Everything Ends [4:22]

C4. Psychosocial [5:41]



SIDE D:



D1. Duality [5:26]

D2. People = Shit [4:10]

D3. Surfacing [4:49]

D4. Spit It Out [7:35]







