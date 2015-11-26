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Slipknot

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20 апр 2021 : 		 Пазлы от SLIPKNOT

11 апр 2021 : 		 Вопросы о виски SLIPKNOT

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14 мар 2021 : 		 Новый альбом SLIPKNOT может быть концептуальным

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7 дек 2020 : 		 SLIPKNOT начинают в Москве

2 дек 2020 : 		 COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT

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12 ноя 2020 : 		 SLIPKNOT работают над новой музыкой

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19 окт 2020 : 		 Сингл SLIPKNOT стал золотым

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29 сен 2020 : 		 COREY TAYLOR о турах SLIPKNOT: «Мы ездим, как будто нам 25, потому что идиоты»

24 авг 2020 : 		 COREY TAYLOR: «Я знаю, когда стоит прикрыть SLIPKNOT»

30 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT вспоминает о дебютном альбоме

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9 июн 2020 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT: «Мне некогда болеть»

5 июн 2020 : 		 SLIPKNOT переносят все концерты на следующий год

3 июн 2020 : 		 Shawn Crahan — о выступлении SLIPKNOT без масок
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Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты



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Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в рамках "Mosh Talks With Beez" ответил на вопрос о том, было ли обсуждение в группе насчёт онлайн-концертов:

«На мой взгляд, ещё слишком рано об этом говорить. Я имею в виду, что вакцина ещё не всем доступна. Мы не можем объяснить, что случилось с Белым домом. Мы не понимаем, что, чёрт возьми, происходит с нашими личными проблемами, не говоря уже о том, чтобы попытаться собраться и дать онлайн-концерт, транслируя его для других, кто так сильно этого хочет, сидя в своей комнате. Я отношусь к этому очень, очень, очень, очень серьёзно... Нужно принимать во внимание, что SLIPKNOT является очень зрелищной группой, помимо артистической стороны, музыкальной стороны... Я о том, что не знаю, как нам всем собраться во время локдауна, отыграть концерт, чтобы сделать его особенным, и мы хотим быть уверенными, что он получится именно таким, который будет нужен зрителю. Мне нужно время для этого. Я не знаю, есть ли у всех на это время. Нам даже не разрешают выходить из дома в некоторых местах.

Я понимаю, что многие группы сделали это, и я понимаю, что это имеет смысл. Я понимаю, что фэнам это нравится. Но что касается SLIPKNOT, я не думаю, что это надолго. Концертный альбом нами даже не рассматривался. Онлайн-трансляция — есть люди, которые стоят у меня над душой, требуя этого. Я не буду тратить деньги на онлайн-трансляцию, потому что если это сделать, то деньги будут потрачены впустую. Я не могу заставить кучу людей внезапно начать работать, которые не привыкли два с половиной года ничем не заниматься, и придумывать, что делать.

Итак, когда меня спрашивают: "Почему бы тебе не сделать это?", я могу ответить: "Как мне найти время и собрать всех этих людей вместе, чтобы предоставить тебе нечто изысканное, прекрасное и высокохудожественное, в чём ты так нуждаешься?" И если я этого не сделаю, ты это увидишь и скажешь: "Чувак..." К примеру, я не стану использовать пиротехнику. И я скажу: "Но я пытался создать интимную обстановку, как в театре". А мне скажут: "Этого недостаточно. Я даже не знаю, как это воспринимать, чувак"».

CLOWN: Why SLIPKNOT Hasn





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

insane_clown


26 апр 2021, 14:45		> изысканное, прекрасное и высокохудожественное
> SLIPKNOT
> перкуссионист

dark_medieval_times


26 апр 2021, 15:00		"изысканное, прекрасное и высокохудожественное" это точно не про них :DD

Red One


26 апр 2021, 16:04		А про кого? Может, про Kreator лол?

dark_medieval_times


26 апр 2021, 16:13		для меня это SepticFlesh и Celtic Frost, чем тебе Kreator не угодили?

ElectricRetard


26 апр 2021, 16:29		А чем тебе не угодили Слипкнот?)

Red One


26 апр 2021, 17:02		"""для меня это SepticFlesh и Celtic Frost""""

изысканное, прекрасное и высокохудожественное - понятно, что ты не знаком со значением этих слов

dark_medieval_times


26 апр 2021, 17:25		ахах нашёлся великий ценитель(твоё мнение очень важно для меня(нет)), а для тебя я так понимаю это слипврот? :D

dark_medieval_times


26 апр 2021, 17:26		"А чем тебе не угодили Слипкнот?)" А я говорил что они мне чем то не угодили?


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