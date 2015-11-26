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Перкуссионист SLIPKNOT — о том, почему группа не даёт онлайн-концерты



Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan в рамках "Mosh Talks With Beez" ответил на вопрос о том, было ли обсуждение в группе насчёт онлайн-концертов:



«На мой взгляд, ещё слишком рано об этом говорить. Я имею в виду, что вакцина ещё не всем доступна. Мы не можем объяснить, что случилось с Белым домом. Мы не понимаем, что, чёрт возьми, происходит с нашими личными проблемами, не говоря уже о том, чтобы попытаться собраться и дать онлайн-концерт, транслируя его для других, кто так сильно этого хочет, сидя в своей комнате. Я отношусь к этому очень, очень, очень, очень серьёзно... Нужно принимать во внимание, что SLIPKNOT является очень зрелищной группой, помимо артистической стороны, музыкальной стороны... Я о том, что не знаю, как нам всем собраться во время локдауна, отыграть концерт, чтобы сделать его особенным, и мы хотим быть уверенными, что он получится именно таким, который будет нужен зрителю. Мне нужно время для этого. Я не знаю, есть ли у всех на это время. Нам даже не разрешают выходить из дома в некоторых местах.



Я понимаю, что многие группы сделали это, и я понимаю, что это имеет смысл. Я понимаю, что фэнам это нравится. Но что касается SLIPKNOT, я не думаю, что это надолго. Концертный альбом нами даже не рассматривался. Онлайн-трансляция — есть люди, которые стоят у меня над душой, требуя этого. Я не буду тратить деньги на онлайн-трансляцию, потому что если это сделать, то деньги будут потрачены впустую. Я не могу заставить кучу людей внезапно начать работать, которые не привыкли два с половиной года ничем не заниматься, и придумывать, что делать.



Итак, когда меня спрашивают: "Почему бы тебе не сделать это?", я могу ответить: "Как мне найти время и собрать всех этих людей вместе, чтобы предоставить тебе нечто изысканное, прекрасное и высокохудожественное, в чём ты так нуждаешься?" И если я этого не сделаю, ты это увидишь и скажешь: "Чувак..." К примеру, я не стану использовать пиротехнику. И я скажу: "Но я пытался создать интимную обстановку, как в театре". А мне скажут: "Этого недостаточно. Я даже не знаю, как это воспринимать, чувак"».







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