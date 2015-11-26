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Slipknot

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25 мар 2019 : 		 Три сингла SLIPKNOT стали платиновыми в США

25 мар 2019 : 		 Бывший перкуссионист SLIPKNOT думал, «что со всеми обращаются одинаково»

20 мар 2019 : 		 Вокалист SLIPKNOT считает, что его ошибочно обвинили в краже денег у Chris'a Fehn'a

19 мар 2019 : 		 SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом

28 фев 2019 : 		 Вокалист SLIPKNOT в студии

25 фев 2019 : 		 Видео с выступления вокалиста SLIPKNOT

21 фев 2019 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет «злым» и «чумовым», говорит COREY TAYLOR

8 фев 2019 : 		 Фронтмен SLIPKNOT/STONE SOUR сотрудничает с британским рэпером

25 янв 2019 : 		 SID WILSON в хорроре

18 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR не против записи альбома в стиле Dark Jazz

9 янв 2019 : 		 COREY TAYLOR исполнил акустическую версию песни SLIPKNOT

3 дек 2018 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Передайте вокалисту MAROON 5, что он просто тупица»

28 ноя 2018 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о концепции нового альбома

21 ноя 2018 : 		 CLOWN: «Нереализованный материал с записи "All Hope Is Gone" может увидеть свет»

13 ноя 2018 : 		 Переиздание SLIPKNOT выйдет в декабре

11 ноя 2018 : 		 SLIPKNOT побили собственный рекорд

11 ноя 2018 : 		 JOEY JORDISON заявил, что у него дома «тонны демок для SLIPKNOT»

1 ноя 2018 : 		 Новое видео SLIPKNOT

25 окт 2018 : 		 SLIPKNOT анонсировали европейский тур

19 окт 2018 : 		 COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжёлая песня в истории группы

16 окт 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет летом

14 окт 2018 : 		 Небольшой тур по дому ужасов SLIPKNOT

22 июн 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT будет таким же тяжёлым, как "Iowa"

17 апр 2018 : 		 Сыновья участников SLIPKNOT исполняют песни SLIPKNOT

6 апр 2018 : 		 Новый альбом SLIPKNOT должен выйти в 2019-м

5 мар 2018 : 		 COREY TAYLOR работает над лирикой SLIPKNOT
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Три сингла SLIPKNOT стали платиновыми в США



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Синглы SLIPKNOT "Snuff", "Before I Forget" и "Wait And Bleed" получили платиновый статус (один миллион копий, каждая из которых равна одному платному скачиванию или 150 прослушиваниям) согласно данным RIAA (Recording Industry Association Of America). Это первые платиновые синглы у группы.



Three SLIPKNOT Singles Certified Platinum In U.S.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blackout 74


25 мар 2019, 12:47		Хорошо.


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