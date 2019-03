сегодня



Три сингла SLIPKNOT стали платиновыми в США



Синглы SLIPKNOT "Snuff", "Before I Forget" и "Wait And Bleed" получили платиновый статус (один миллион копий, каждая из которых равна одному платному скачиванию или 150 прослушиваниям) согласно данным RIAA (Recording Industry Association Of America). Это первые платиновые синглы у группы.











+2 -1



( 1 )





просмотров: 910