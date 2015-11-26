сегодня



Пазлы от SLIPKNOT



Пятнадцатого мая Zee Productions выпустят пазлы SLIPKNOT на основе оформления альбомов "Slipknot", "Iowa" и "Vol. 3: (The Subliminal Verses)" — каждый будет состоять из 500 элементов.







+1 -0



просмотров: 215

