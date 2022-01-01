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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 25
*Новое видео BEHEMOTH 23
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*Видео с текстом от METALLICA 12
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
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Slipknot

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1 авг 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

31 июл 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

27 июл 2022 : 		 Семья почтила память Джоуи Джордисона

24 июл 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Устал я от идиотизма»

23 июл 2022 : 		 GRIFFIN TAYLOR присоединился на сцене к SLIPKNOT

22 июл 2022 : 		 SLIPKNOT открыли европейский тур

21 июл 2022 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 июл 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

6 июл 2022 : 		 Фанатка бросила исподнее в вокалиста SLIPKNOT

16 июн 2022 : 		 POV от SLIPKNOT

3 июн 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"

7 апр 2022 : 		 SID WILSON: «Альбом SLIPKNOT готов»

4 апр 2022 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

18 мар 2022 : 		 SLIPKNOT открыли тур

18 мар 2022 : 		 Имя участника SLIPKNOT TORTILLA MAN раскрыто!

11 мар 2022 : 		 SLIPKNOT в процессе сведения

7 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новой маске

3 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мне было сложно примириться со смертью Джоуи»

20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

11 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»

3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

10 янв 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году

22 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Большое заблуждение, что Джоуи и Пол написали всю музыку»

14 дек 2021 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

12 дек 2021 : 		 SLIPKNOT анонсировали KNOTFEST GERMANY

12 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT нахваливает новую маску
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|||| 1 авг 2022

SLIPKNOT исполнили новую песню



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SLIPKNOT в рамках выступления в Праге впервые исполнили "The Dying Song (Time To Sing)" — видео с четырех камер доступно для просмотра ниже.




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