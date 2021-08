сегодня



Перкуссионист SLIPKNOT — о нереализованном альбоме



Shawn "Clown" Crahan в рамках одного из интервью ответил на вопрос, почему так и не был выпущен материал, записанный во время работы над альбомом "All Hope Is Gone", получивший предварительное название "Look Outside Your Window":



«Причина, по которой мы никогда не можем договориться о дате или о чём-либо ещё, заключается в том, что не нужно всё запутывать. Не делайте из этого то, чем это не является. Не называйте это тем, чем это не является. Примите это. Это музыка. Это искусство. Оно не носит имя SLIPKNOT. Joey [Jordison, тогдашний барабанщик SLIPKNOT] не играл на барабанах. Он ничего не знал о песнях. Я думаю, он был в доме всего один или два раза. Это совершенно другой проект. Он никогда не создавался для того, чтобы позлить людей. Он не был создан для того, чтобы доказать свою точку зрения.



Он был сведён. Он прошел мастеринг. Он готов к выпуску. Мы хотим выпустить его. Но он будет выпущен только тогда, когда приоритеты будут расставлены правильно. Все должны закрыть свои рты и не вносить путаницу. Не позволяйте этому влиять на SLIPKNOT. Это приоритет — SLIPKNOT, SLIPKNOT, SLIPKNOT, SLIPKNOT, SLIPKNOT. Всё остальное — это просто красивые вещи, которые от него ответвляются. Всё, перестаньте путать. Примите это. Мы — аномалия. Нас слишком много. Мы — всё и вся одновременно, и вообще не время».



Когда интервьюер указал Crahan'у на то, что пандемия была бы идеальным временем для выпуска такого проекта, как "Look Outside Your Window", Shawn ответил:



«Ну хорошо, ты поставил меня в трудное положение, но я думаю, что могу говорить об этом как взрослый мужик, потому что я взрослый, и все взрослые, и это факты — это факты, и я буду говорить только факты.



У нас никогда не было предварительной даты выхода. Мы только предполагаем. Так что мы получаем предположения. Мы получаем дату под предположения. Но на самом деле мы даже не объявляем её предварительной. Мы просто как бы бросаем эту дату в воздух и начинаем спекулировать. Но кто-то, например Corey, может захотеть записать свой сольный альбом раньше. Мне это нравится. Давайте не будем запутывать ситуацию. Нам действительно не нужно углубляться в это. Мне нравится, что он хочет заниматься своим делом. У меня есть вся жизнь, чтобы сделать с ним "Look Outside Your Window". Но у него, возможно, только сейчас, возможно, в его сознании, есть возможность делать то, что он хочет. Не мне диктовать ему, что он может или не может делать со своей жизнью, со своей карьерой, хотя мы так похожи в одном, связаны одним. Мы никогда не делаем всё запутанным, это делают все остальные.



Итак, я скажу вам, что мы много раз спекулировали во время пандемии очень подходящими датами [которые включали бы в себя достаточный] маркетинг. Но помните: у меня есть вся моя жизнь, чтобы иметь возможность сделать это с ним, и с Jim'ом, и для всех нас....



Он был создан, потому что мы хотели создать произведение искусства, и мы сделали это, и в итоге получилось нечто такое, чего захотят все, и они получат его, когда это настанет нужный момент. Как и мы должны думать о рождении детей — делать это только тогда, когда мы знаем, что можем быть хорошими матерями и отцами, когда мы знаем, что не уйдём друг от друга, когда мы знаем, что будем вознаграждены за ребёнка и отдадим всего себя. Именно так мы пытались это сделать, и у нас получилось — мы пытались это сделать.



Причина, по которой я держусь в стороне, заключается в том, что это совершенно прекрасное произведение — я очень горжусь им; я так горжусь всеми, кто в нём участвует — и его просто нужно правильно представить. Оно не должно влиять ни на кого негативно. Никто не должен пострадать от этого каким-либо неблагоприятным образом; я этого не допущу. И если это означает, что это может как-то повлиять на людей неправильным образом, то это никогда не увидит свет. Потому что люди всё запутывают, а я этого не допущу. Потому что когда ты становишься старше, ты становишься мудрее».













+0 -2



( 3 ) просмотров: 653