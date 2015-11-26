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Drum-cam от SLIPKNOT



SLIPKNOT опубликовали мультикамерную съёмку первого исполнения трека "The Chapeltown Rag", которое состоялось пятого ноября в Лос-Анджелесе.







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