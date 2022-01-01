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SID WILSON: «Альбом SLIPKNOT готов»



SID WILSON в рамках недавней беседы подтвердил, что группа завершила запись нового материала:



«Да, насколько я знаю, все участники закончили запись партий, и работа над альбомом должна быть завершена. На самом деле было непросто при ограничениях, связанных с COVID и всем остальным, пытаться провести студийные сессии. Так что процесс занял немного больше времени, чем нам хотелось бы, но да, нам удалось записать новый альбом».



Музыкант также верит, что новая работа «никого не разочарует, потому что SLIPKNOT остаются верными себе».







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