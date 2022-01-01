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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 34
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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Slipknot

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3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

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14 дек 2021 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

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SID WILSON: «Альбом SLIPKNOT готов»



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SID WILSON в рамках недавней беседы подтвердил, что группа завершила запись нового материала:

«Да, насколько я знаю, все участники закончили запись партий, и работа над альбомом должна быть завершена. На самом деле было непросто при ограничениях, связанных с COVID и всем остальным, пытаться провести студийные сессии. Так что процесс занял немного больше времени, чем нам хотелось бы, но да, нам удалось записать новый альбом».

Музыкант также верит, что новая работа «никого не разочарует, потому что SLIPKNOT остаются верными себе».

SLIPKNOT




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