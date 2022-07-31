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*Новое видео BEHEMOTH 18
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*Видео с текстом от METALLICA 11
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Slipknot

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SLIPKNOT исполнили новую песню



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SLIPKNOT в рамках выступления в Праге впервые исполнили "The Dying Song (Time To Sing)" — видео доступно для просмотра ниже.




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31 июл 2022
Lord Iscariah
До чего ж уебищный припев тут. Сука, ебаный стыд.

просмотров: 549

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