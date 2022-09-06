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Slipknot

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Вокалист SLIPKNOT — о названии нового альбома



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Corey Taylor в программе Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, правдивы ли слухи, что SLIPKNOT завершат карьеру и потому выбрали именно такое название для нового альбома:

«Люди говорят о конце SLIPKNOT с 2003 года, так что это не имеет значения. Если бы мне давали по пять центов за каждый раз, когда мне приходилось успокаивать фанатов, у меня была бы хренова туча центов.

Ничто так не продаёт альбомы, как драма, и даже драма, которая исходит не от нас, а от фанатов. Но в то же время я стал говорить на сцене... объяснять, что это за название. Это конец на данный момент, что просто означает, что это конец одной эры и начало следующей.

Если вы посмотрите на все наши любимые группы — IRON MAIDEN, METALLICA, BLACK SABBATH — вы даже можете поговорить о JUDAS PRIEST, все эти группы, на которых мы выросли и которые любили; и наши друзья в ANTHRAX тоже — у каждой из этих групп были разные эпохи в их карьере, это никогда не было ровной линией. Нет никакой сквозной линии, кроме членов группы. И каждая эпоха приходит к естественному концу, а затем наступает следующая. Вот что отражает название».

На вопрос ведущего шоу Eddie Trunk'а, считает ли он, что каждая эпоха на пути группы обычно соответствует серьёзной смене состава, Corey ответил:

«Да, но в то же время вы можете заканчивать одну эпоху и начинать другую с теми же членами группы. Так что на мой взгляд это может быть отражением того факта, что у вас разные участники или вы просто двигаетесь в другом направлении. Для меня это больше похоже на желание дать фанатам понять, что мы вернёмся, и напомнить им, что вы никогда не знаете, что получите от нас.

Я к тому, что каждый альбом всегда был разным; он всегда звучал по-разному. И мне кажется, что эта эпоха больше говорит о том, что мы справились с горем, с которым нам пришлось столкнуться, и теперь мы можем спокойно двигаться дальше в будущее, и дело здесь не в этом. Теперь это часть нашей истории, это не наш сюжет. И теперь мы можем двигаться дальше и посмотреть, что ждёт SLIPKNOT в будущем в музыкальном плане — куда мы можем пойти. Благодаря тому, как мы всё сделали, мы можем двигаться в любом направлении, в каком захотим, и пока это идёт от души, это не важно. Так что я думаю, сейчас наступает именно такая эпоха. Следующая эра определённо будет больше похожа на "снимите перчатки, давайте просто посмотрим, что произойдёт, и сделаем это"».




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6 сен 2022
WahrandPhain
все понятно - хотят бОльший охват публики, завлечь зумерков, но пока не знают как.

просмотров: 563

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