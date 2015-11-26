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Вокалист SLIPKNOT : «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»



Corey Taylor в рамках недавней беседы выразил надежду, что случившееся на фестивале ASTROWORLD никогда не произойдёт в рамках выступления SLIPKNOT:



«Это один из моментов, который пугает вас как исполнителя. Меньше всего ты хочешь, чтобы что-то случилось с твоей аудиторией. Мы как группа, как организация всегда делали всё возможное, чтобы убедиться, что с нашими фанатами всё в порядке. Даже в те времена, когда мы были сумасшедшими и делали безумные вещи, если что-то случалось с нашими фанатами, мы немедленно останавливали шоу и убеждались, что с ними всё в порядке. Мы никогда не продолжали выступать. Мы всегда следили за тем, чтобы безопасность была приоритетом номер один. Это не изменилось и по сей день. Это единственное, на чём мы стараемся сосредоточиться».







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