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Slipknot

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3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

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12 дек 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT нахваливает новую маску

24 ноя 2021 : 		 KNOTFEST JAPAN вновь перенесен

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4 ноя 2021 : 		 SLIPKNOT намекают

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Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»



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Corey Taylor в рамках недавней беседы выразил надежду, что случившееся на фестивале ASTROWORLD никогда не произойдёт в рамках выступления SLIPKNOT:

«Это один из моментов, который пугает вас как исполнителя. Меньше всего ты хочешь, чтобы что-то случилось с твоей аудиторией. Мы как группа, как организация всегда делали всё возможное, чтобы убедиться, что с нашими фанатами всё в порядке. Даже в те времена, когда мы были сумасшедшими и делали безумные вещи, если что-то случалось с нашими фанатами, мы немедленно останавливали шоу и убеждались, что с ними всё в порядке. Мы никогда не продолжали выступать. Мы всегда следили за тем, чтобы безопасность была приоритетом номер один. Это не изменилось и по сей день. Это единственное, на чём мы стараемся сосредоточиться».

COREY TAYLOR Hopes Something Like ASTROWORLD Festival Disaster Never Happens At A SLIPKNOT Concert



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