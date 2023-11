сегодня



Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT



Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT, состоявшегося в рамках Resurrection Fest 2023, доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

01:26 Prelude 3.0

04:04 The Blister Exists

09:12 The Dying Song (Time To Sing)

12:20 Liberate

16:00 Yen

21:12 Psychosocial

27:34 The Devil In I

33:50 The Heretic Anthem

38:51 Eyeless

46:41 Wait And Bleed

49:25 Unsainted

56:09 Snuff

1:00:17 Purity

1:06:07 People = Shit

1:10:02 Surfacing

1:15:35 Duality

1:19:57 Spit It Out







