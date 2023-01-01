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Slipknot

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Вокалист SLIPKNOT: «"Vol. 3" была такой же рисковой пластинкой, как и "Iowa"»



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Corey Taylor в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что SLIPKNOT сделали на "Vol. 3: The Subliminal Verses", альбоме, который в следующем году отметит юбилей, чего не делали ранее:

«О, чувак. Ну очевидно, что мы сделали акустический материал для таких песен, как "Circle" и "Vermilion Pt. 2". Я серьёзно... Это было именно то, с чего мы начали демонстрировать свою артистичность, потому что мы знали, что можем это делать, и делали это в прошлом, но у нас никогда не было возможности этим воспользоваться. И мы также знали, что если мы будем продолжать пытаться превзойти самих себя, то превратимся в кого-то, кто не будет звучать честно, кто не будет звучать естественно. Это одна из причин, почему мы остановились и решили: "Нам нужно раздвинуть границы и пойти на риск". И люди не понимают, что создание "Vol. 3" было таким же большим риском, как и создание "Iowa". Итак, в лирическом, звуковом, творческом плане мы смогли объединиться, хотя в то время мы расходились по швам, и мы создали нечто, что по сей день, возможно, — если не считать некоторых моих подходов к исполнению некоторых песен, — является одной из лучших записей, которые я когда-либо делал».




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