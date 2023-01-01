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*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 16
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Slipknot

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|||| 21 июн 2023

Бывший вокалист SLIPKNOT: «Именно с Corey я дружу больше остальных»



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Как уже ранее сообщалось, Anders Colsefni осенью планирует тур по Австралии и Новой Зеландии с материалом "Mate. Feed. Kill. Repeat." На это так отреагировал Corey Taylor:

«Очень жаль, что я не смогу присутствовать на этих концертах, но я знаю, что @anderscolsefni уничтожит всех и вся!»

Anders также опубликовал и более расширенное сообщение относительно будущих концертов:

«Как многие из вас знают, я не очень люблю общаться в социальных сетях или выступать в прессе, но в связи с растущим интересом к моему предстоящему туру по Австралии и Новой Зеландии я чувствую, что пришло время выступить с заявлением.

Мои выступления в рамках этого тура посвящены моим ушедшим братьям Джои и Полу. Я очень скучаю по каждому из них. Я буду вдохновляться вами обоими, чтобы передать поклонникам эти песни с той же агрессией и энергией, что и 27 лет назад.

Я хотел бы выразить признательность за огромную поддержку моих поклонников по всему миру. Было очень трогательно осознавать, насколько вы верили в меня все эти годы. Я горжусь всеми вами.

Я постараюсь, чтобы песни были максимально аутентичны тем эмоциям и чувствам, о которых они написаны, но я буду исполнять так, как воспринимаю в настоящем, а не как я воспринимал их ребёнком, каким я был когда-то. С тех пор как эти композиции были написаны почти три десятилетия назад, у меня было много прекрасных возможностей в различных группах, чтобы отточить свои вокальные способности, сценическое мастерство и вырасти как личность.

В ответ на добрые пожелания Corey я хотел бы сказать "Спасибо". Возможно, это станет сюрпризом для многих Maggots, но на самом деле именно с Corey я поддерживаю постоянную дружбу с момента моего ухода из коллектива. Между нами всегда были только родственные отношения. Я считаю Corey настоящим братом, и он всегда прикрывал меня, а я его.

Ещё раз спасибо всем вам за ваше обожание и поддержку, и я с нетерпением жду, когда смогу представить Австралазии "Mate. Feed. Kill. Repeat." впервые в истории. Да здравствует КНОТ!»




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