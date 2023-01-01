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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 24
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 21
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Slipknot

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Барабанщик SLIPKNOT — о выступлении с THE E STREET BAND



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Jay Weinberg поделился воспоминанием о выступлениях в составе BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND:

«Я так рад, что остался всего ОДИН МЕСЯЦ до того, как я увижу выступление моей семьи E STREET впервые за шесть лет!

Я часто говорил это, но я бесконечно благодарен @springsteen, @mightymaxweinberg и всей группе E STREET BAND за то, что в 18 лет они рискнули взять меня в оборот — взять на себя исключительную возможность заменить моего отца.

Гораздо больше, чем разучивание нескольких сотен песен и выступления по четыре часа каждый вечер, именно трудолюбие E STREET произвело на меня неизгладимое впечатление. Вертикальная кривая обучения, которая преподала мне жизненные уроки и дала навыки, которые я применяю во всём, чем занимаюсь с тех пор.

Каждый день во время гастролей Брюс давал мне список из пяти новых песен, которые нужно было выучить по дороге к месту проведения репетиции на саундчеке. Две или три из них, скорее всего, войдут в сет того вечера. Мы зажигали, отправлялись в следующий город и повторяли всё сначала.

Всегда оказываясь в нужном месте в нужное время, удивительный @dannybones64 поймал этот момент около 14 лет назад в самый разгар того процесса. Это мощное напоминание о том, что работа по развитию и продвижению себя как музыкантов и артистов никогда не заканчивается.

Наблюдение за тем, как эти титаны рок-н-ролла посвящают себя своему ремеслу, постоянно совершенствуясь, оттачивая и развиваясь спустя почти 50 лет, все ещё вдохновляет и останется со мной до конца моей жизни.

Я с нетерпением жду, когда через месяц они снова выйдут на сцену!»




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