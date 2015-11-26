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Перкуссионист SLIPKNOT надеется, что новый альбом будет готов к концу июля



Перкуссионист SLIPKNOT M. Shawn "Clown" Crahan поговорил с Пабло с радиостанции 93X в Миннеаполисе, штат Миннесота, о предстоящем альбоме группы:



«Я считаю, что этот альбом... Это музыка Бога, чувак. Для меня это средоточие зверя. Это совершенно новый элемент.



Мы как группа пытались продвигать определённые идеи в записи и сочинении песен. Сочинение песен — это не всегда просто подарок от нас нашим поклонникам в виде "Psychosocial" и "Surfacing" — как само собой разумеющееся, иногда мы можем написать эти песни во сне; это находится в нас. Мы не знаем этого и не знаем, как вытащить это наружу: вот что такое любовь к человечеству. Я хочу что-то изменить.

Я не занимаюсь благотворительностью, потому что считаю, что то, что я делаю на сцене, и есть моя благотворительность. Я собираю всех вместе на один вечер.



Я просто думаю, что то, что мы делаем сейчас, это действительно... Происходит много всего. Во-первых, мы уходим с нашего лейбла [после выхода нового альбома]. И я чувствую себя свободным. Это не имеет никакого отношения к тому, что будет дальше. Это имеет отношение к "Отвалите от меня к чёрту"».



Далее Crahan сказал, что новый альбом SLIPKNOT, как он надеется, выйдет в этом году:



«У нас есть ещё много времени, чтобы завершить его". Мы надеемся закончить всё к концу июля».







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