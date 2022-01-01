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Вокалист SLIPKNOT: «Мне было сложно примириться со смертью Джоуи»



Corey Taylor в рамках беседы с поклонниками 18 февраля ответил на вопрос о том, как он справился с известиями о смерти Джоуи Джордисона:



«Это было тяжело. Это сильно повлияло на меня, хотя я не видел его и не разговаривал с ним очень долгое время. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что это очень сильно ударило по всем нам. Первым, кому я позвонил, был Clown [перкуссионист SLIPKNOT М. Shawn Crahan], чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Потому что эти парни... Я помню, как спускался и видел их обоих на заправке, на которой работал Джоуи — как в те времена. Он работал по ночам. Когда я не работал в порномагазине, я спускался вниз. И они всегда строили планы; они всегда сидели вместе и строили планы. Из серии: "У меня есть эта грёбаная идея. Хорошо? Мы собираемся поджечь наши лица". А я такой: "Нет. Вы не будете этого делать".



Вся эта история и воспоминания вернулись в памяти. И его здоровье, очевидно, было частью этих воспоминаний. И это было печально, потому что этот человек был, вероятно, одним из самых одарённых людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни... Всё случилось слишком, слишком рано. И это разбило мне сердце. Независимо от того, что произошло между нами, это разбило мне сердце. Это было тяжело... Об этом до сих пор тяжело думать. Я думаю об этом сейчас, и это кажется нереальным. Так что это ударило по нам одинаково серьёзно. Это одна из причин, почему мы отдаём дань уважения ему и Полу [Грею, покойному басисту SLIPKNOT] в конце [каждого концерта SLIPKNOT] — чтобы люди поняли, что даже если его не стало, он всё ещё часть нашей семьи, и всегда будет ею».













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