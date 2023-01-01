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SLIPKNOT планируют отметить юбилей дебютного альбома



Вокалист SLIPKNOT Corey Taylor в интервью Chaoszine сообщил, что группа рассматривает варианты проведения концертов по случаю юбилея дебютного альбома:



«Сейчас SLIPKNOT находятся в стадии сворачивания. В следующем году, насколько я знаю, идёт речь о том, чтобы дать несколько концертов по всему миру, потому что будет 25-я годовщина со дня выхода первого альбома. Только не цитируйте меня. Лучший способ рассмешить Бога — это объявить о своих планах вслух. Однако мы на это только намекаем, мы это обсуждаем».







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