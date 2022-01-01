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Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT



Мультикамерная съёмка исполнения барабанщиком SLIPKNOT Jay'ем Weinberg'ом композиции "The Dying Song (Time To Sing)" на фестивале Wacken Open Air доступна для просмотра ниже.







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