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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
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Slipknot

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1 сен 2022 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT

23 авг 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

16 авг 2022 : 		 Басист SLIPKNOT — о новом альбоме

8 авг 2022 : 		 Новая песня SLIPKNOT

1 авг 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

31 июл 2022 : 		 SLIPKNOT исполнили новую песню

27 июл 2022 : 		 Семья почтила память Джоуи Джордисона

24 июл 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Устал я от идиотизма»

23 июл 2022 : 		 GRIFFIN TAYLOR присоединился на сцене к SLIPKNOT

22 июл 2022 : 		 SLIPKNOT открыли европейский тур

21 июл 2022 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

20 июл 2022 : 		 Новое видео SLIPKNOT

6 июл 2022 : 		 Фанатка бросила исподнее в вокалиста SLIPKNOT

16 июн 2022 : 		 POV от SLIPKNOT

3 июн 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT "не за горами"

7 апр 2022 : 		 SID WILSON: «Альбом SLIPKNOT готов»

4 апр 2022 : 		 Видео с выступления SLIPKNOT

18 мар 2022 : 		 SLIPKNOT открыли тур

18 мар 2022 : 		 Имя участника SLIPKNOT TORTILLA MAN раскрыто!

11 мар 2022 : 		 SLIPKNOT в процессе сведения

7 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT о новой маске

3 мар 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Мне было сложно примириться со смертью Джоуи»

20 фев 2022 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

11 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT: «Надеюсь, того, что было на ASTROWORLD, на наших концертах никогда не случится»

3 фев 2022 : 		 Альбом SLIPKNOT уже готов

10 янв 2022 : 		 Новый альбом SLIPKNOT выйдет в этом году
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Мультикамерная съёмка с выступления SLIPKNOT



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Мультикамерная съёмка исполнения барабанщиком SLIPKNOT Jay'ем Weinberg'ом композиции "The Dying Song (Time To Sing)" на фестивале Wacken Open Air доступна для просмотра ниже.




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