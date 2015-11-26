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COREY TAYLOR — о новом альбоме SLIPKNOT



COREY TAYLOR в рамках недавнего визита в программу "Good Company" ответил на вопрос, какие у SLIPKNOT планы на ближайшие месяцы:



«Планы таковы: а) закончить тур в следующем году и б) подумать о выпуске нового альбома, и тоже в следующем году. Но я пока точно не уверен. Я знаю только то, что у всех есть ощущение незаконченного дела, и мы хотим всё завершить, прежде чем браться за что-то новое. Но я в курсе, что обсуждение идёт, потому что нам по контракту остался всего один альбом».













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