KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023



KIRK WINDSTEIN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно реюниона PANTERA:



«Людей, которые против этого, я понимаю, потому что в тот самый момент, когда Phil рассказал нам, что будет дальше, что они собираются это сделать и всё уже спланировано, — мы были в Европе с DOWN [в июне 2022 года], когда узнали об этом, — и я помню, как я сказал: "Чувак, тебе обязательно называть это "PANTERA"?" И я правда спросил его. А он такой: "Да", и продолжает: "Так и есть. Это PANTERA". И я задумался на эту тему. И меня ни на минуту не посещало чувство неловкости, правда, или нечто подобное. Я просто начал думать о реальности того, что...



Вы имеете дело с ситуацией, в которой, ей-богу, ужасно, что Винса и Дайма нет с нами. Но есть группа, у которой не только фанаты старой школы, которые не видели их выступлений с грёбаного 2001 года, или когда там были последние концерты, а также есть совершенно новое поколение, включая моего басиста, которому 34 года, но он был слишком молод, чтобы пойти на концерт, отправиться в путешествие или вообще пойти на них посмотреть... Он просто фанат PANTERA и фанат Даймбэга... И есть столько молодых ребят, для которых это самое близкое, что они могут увидеть. И я чувствую, что благодаря присутствию на сцене Zakk'а, который был близок с Даймом, а Charlie был близок с группой всегда, он заменит...



Когда я об этом думаю, это просто дань уважения наследию. Печально то, что в такой ситуации нельзя вернуть ребят, Винни и Дайм больше не с нами. Так что, на мой взгляд, они делают что-то... Оскверняют имя или нечто подобное? Вовсе нет. Я считаю, что, если уж на то пошло, они его прославляют. Я к тому, что музыка чертовски хороша, слишком легендарна, она была слишком новаторской, они были слишком потрясающими, чтобы не дать людям насладиться ею.



Я ощущаю нечто подобное по отношению к негативно настроенным людям. И я понимаю, что огромное поколение олдскульщиков, таких как я, не может дождаться, чтобы увидеть эту группу. И у того же поколения молодых ребят...



Я только что выступал с DOWN на фестивале Blue Ridge, а на следующий день мы играли с CROWBAR, и я сказал Phil'у: "Чувак, сейчас на концертах больше футболок PANTERA, и это молодые ребята". Я сказал: "22-летние, которые еще даже не родились или были в младенчестве, когда вы все закончили турне "Reinventing The Steel", а потом группа практически распалась, и затем, конечно, произошла ситуация с Даймом и все такое". И он рассмеялся. Я сказал: "Я рад этому. Я действительно рад".



Не прошло и секунды, как меня осенило. Я к тому, что если бы Винс тоже мог быть вовлечен, то... если бы Винни тоже мог принять в этом участие, я думаю, получилось бы потрясающе. И я ничего не имею против Charlie. Но я все равно считаю, что получится великолепно. И я рассматриваю это как фанат, как друг всех этих парней. Я с нетерпением жду этого события.



Все хейтеры, которые говорят: "К чёрту это дерьмо", они будут делать так [сначала держит руки скрещёнными], а через три песни они будут делать вот так [с энтузиазмом поднимает кулаки в воздух], и всё будет хорошо».







