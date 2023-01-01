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Pantera

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Гитарист SKID ROW о выступлениях PANTERA: «Они проделали отличную работу»



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Гитарист SKID ROW Scotti Hill обсудил свои взгляды на возвращение PANTERA в интервью для "Wired In The Empire" на 96.7 KCAL-FM:

«Несколько месяцев назад мы играли на фестивале Sweden Rock, и в тот же день выступали они. Так что я смог послушать пару песен, но мне пришлось уезжать оттуда на автобусе. Без сомнения, это было здорово. Я знал, что это будет здорово, ещё до того, как увидел выступление. Charlie и Zakk в полной мере отдают должное братьям Дайму и Винни. Они проделали отличную работу. Звучит здорово.

Мне удалось немного пообщаться с Phil'ом, и он такой же потрясающий и такой же забавный, как и раньше. Он замечательный. На него немного страшно смотреть, но он просто душка. Он очень хороший человек. И в нём много любви. И Rex такой же. Мы ведь давно дружим. Так что мне нравится PANTERA, и всегда нравилась».

На вопрос о том, есть ли у него какие-нибудь старые истории о том, как PANTERA и SKID ROW гастролировали вместе в начале 1990-х, Scotti ответил:

«Когда мы вместе поехали на гастроли, мы думали, что сможем выпить, что сможем накидаться. Какой там! Это был совершенно новый уровень — новый уровень силы и выпивки. Так что вечеринка началась, и это было весело. Каждый вечер я выходил и смотрел их сет, прежде чем пойти в закулисье, чтобы переодеться и выступить с нашим сетом. Я хочу сказать, что если ты не своём пике, и если тебя не тянет на сцену, брось это, потому что если ты идёшь после PANTERA, ты должен показать себя. Гитарное звучание Дайма было просто потрясным. Я стоял на его стороне сцены и наблюдал за ним. А иногда он даже подходил и протягивал мне свою гитару. Например, они исполняли "Purple Haze", и иногда он передавал мне гитару, а я выходил и играл на ней. Это было круто. У кого-то есть фотография, где я играю на его гитаре. Или я садился позади барабанной стойки Винни и просто смотрел на его ноги, они были на уровне глаз. И это было умопомрачительно. Я никогда не видел ничего подобного.

Дайм и Винни были похожи на братьев Ван Хален. Они были единым целым. Гитарист SKID ROW Dave Snake Sabo всегда говорит о PANTERA, что их отличает от других групп и, на мой взгляд, делает их одними из величайших, — у них был грув. Они были тяжёлыми, но у них был грув. Просто потрясающе».




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