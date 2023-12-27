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*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 58
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Pantera

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27 дек 2023 : 		 ZAKK WYLDE: «Здорово, что PANTERA вновь активна!»

19 дек 2023 : 		 Фигурки PANTERA выйдут весной

11 дек 2023 : 		 Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA

3 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о выступлениях PANTERA: «Они проделали отличную работу»

27 ноя 2023 : 		 PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE готов играть с PANTERA на постоянной основе

6 ноя 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

6 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о выступлениях PANTERA: «Они великолепны»

6 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS был бы рад спеть с PANTERА, но не думает, что это произойдёт

1 окт 2023 : 		 Музыканты PANTERA о первом концерте

14 сен 2023 : 		 Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA

11 сен 2023 : 		 PANTERA в 4К

2 сен 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA

29 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

28 авг 2023 : 		 SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA

28 авг 2023 : 		 Джейсон Момоа зашёл на PANTERA

27 авг 2023 : 		 GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA

24 авг 2023 : 		 MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»

23 авг 2023 : 		 Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?

21 авг 2023 : 		 PANTERA выступила на родине

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 авг 2023 : 		 JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA

8 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

6 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления PANTERA
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|||| 27 дек 2023

ZAKK WYLDE: «Здорово, что PANTERA вновь активна!»



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ZAKK WYLDE в интервью The News-Herald так выразился о своем участии в PANTERA:

«PANTERA прекрасны каждый вечер. Я очень рад, что ребята собрали ее вместе, чтобы люди могли услышать величие Винни и Дайма».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 дек 2023
gravitgroove
Когда уже величие покойных братьев альбом "насвистит во сне"?

просмотров: 315

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