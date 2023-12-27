27 дек 2023



ZAKK WYLDE: «Здорово, что PANTERA вновь активна!»



ZAKK WYLDE в интервью The News-Herald так выразился о своем участии в PANTERA:



«PANTERA прекрасны каждый вечер. Я очень рад, что ребята собрали ее вместе, чтобы люди могли услышать величие Винни и Дайма».







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