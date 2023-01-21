21 янв 2023



MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA



MAX CAVALERA в программе "Appetite For Distortion" обсудил возвращение PANTERA:



«Я считаю, это здорово, что они это делают. Мы с братом занимаемся чем-то похожим, когда мы выходим на сцену и исполняем альбомы SEPULTURA, которые очень нравятся фанатам, и у них никогда не было возможности увидеть их исполнение вживую, по тем или иным причинам. И они получают возможность увидеть их, с настоящими барабанами, настоящим вокалом и настоящей гитарой. Так что это ближе всего к настоящему. И с PANTERA то же самое.



Да, я дружу со всеми этими ребятами из PANTERA. А с Phil'ом я дружу уже очень много лет. Я поблагодарил его за то, что он разрешил мне взять его гитариста. Mike DeLeon джемует с нами в SOULFLY. Он играет с PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS уже много-много лет. Так что я поблагодарил Phil'а за то, что он разрешил мне взять его гитариста.



Да, я уверен, что это круто, особенно для поколения, которое никогда не видело их. Я видел выступления со стороны сцены каждый вечер. Это было здорово... Но я думаю о людях, которые никогда этого не видели, никогда этого не испытали. Конечно, сходите на концерт. Это не оригинал, но он настолько близок к оригиналу, насколько это возможно. Это чертовски круто. Музыка настолько мощная, настолько хорошая, настолько крутая, что она найдёт отклик в людях. И я чувствую это, когда делаю подобные вещи со своим братом. Когда мы играем старые песни, это объединяет всю аудиторию. И это дань уважения.



Это отстой, что Даймбэга и Винни больше нет, но в то же время, особенно если вы ещё молодые ребята и выросли на музыке PANTERA, но так и не смогли её послушать вживую, обязательно сходите на концерты. Просто станьте частью этого. Это уникальный опыт!»







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