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Pantera

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|||| 21 янв 2023

MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA



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MAX CAVALERA в программе "Appetite For Distortion" обсудил возвращение PANTERA:

«Я считаю, это здорово, что они это делают. Мы с братом занимаемся чем-то похожим, когда мы выходим на сцену и исполняем альбомы SEPULTURA, которые очень нравятся фанатам, и у них никогда не было возможности увидеть их исполнение вживую, по тем или иным причинам. И они получают возможность увидеть их, с настоящими барабанами, настоящим вокалом и настоящей гитарой. Так что это ближе всего к настоящему. И с PANTERA то же самое.

Да, я дружу со всеми этими ребятами из PANTERA. А с Phil'ом я дружу уже очень много лет. Я поблагодарил его за то, что он разрешил мне взять его гитариста. Mike DeLeon джемует с нами в SOULFLY. Он играет с PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS уже много-много лет. Так что я поблагодарил Phil'а за то, что он разрешил мне взять его гитариста.

Да, я уверен, что это круто, особенно для поколения, которое никогда не видело их. Я видел выступления со стороны сцены каждый вечер. Это было здорово... Но я думаю о людях, которые никогда этого не видели, никогда этого не испытали. Конечно, сходите на концерт. Это не оригинал, но он настолько близок к оригиналу, насколько это возможно. Это чертовски круто. Музыка настолько мощная, настолько хорошая, настолько крутая, что она найдёт отклик в людях. И я чувствую это, когда делаю подобные вещи со своим братом. Когда мы играем старые песни, это объединяет всю аудиторию. И это дань уважения.

Это отстой, что Даймбэга и Винни больше нет, но в то же время, особенно если вы ещё молодые ребята и выросли на музыке PANTERA, но так и не смогли её послушать вживую, обязательно сходите на концерты. Просто станьте частью этого. Это уникальный опыт!»




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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21 янв 2023
father
Ух, вот тут вообще очень круто всё. С одной стороны, Pantera без двух братьев - это классно, с другой стороны, настоящая Sepultura - это Cavalera Conspiracy.

>>> Когда мы играем старые песни, это объединяет всю аудиторию. И это дань уважения.

Когда я хуярю в караоке Roots Bloody Roots, это тоже нормально прокачивает зал. Дело в старых крутых песнях, а не в "настоящей гитаре" (которой в Пантере нет) и "настоящих барабанах" (ой, а их тоже нет).
Like!2
21 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
father, я как-то в одном караоке тусил, там какой-то лысый чувак вышел This Love поорать, это не ты был?
22 янв 2023
Red One
father, а на настоящий бас всем пох? А, в принципе, ведь и Рекса тоже нет.
22 янв 2023
gravitgroove
В 94 и 95 хорошо они турили совместно. Донингтон громыхал.
Вообще, помню те ощущения, когда вся эта ахинея с бразильским «сериалом» началась. А ведь на Оззфесте 97 могла бы состояться фактическая биг4 нового(на тот момент, разумеется) американского экстремального метала: Pantera, Fear Factory и Machine Head. Не хватило только бразильцев в обойме. А их даже Prong’ом не заменили, лол.
Оззи тогда не вышел на сцену и его репертуар исполняли группы из арсенала, включая Мэнсона. А Machine Head по итогам феста назвали самой многообещающей командой. Дальше всем все известно. Всем поперек встал успех «детей кукурузы» в 98 году.

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