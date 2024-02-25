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Pantera

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|||| 25 фев 2024

ZAKK WYLDE готов записывать музыку с участниками PANTERA, но под другим названием



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Во время участия в эпизоде "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM Zakk Wylde рассказал о возможности создания новой музыки реформированным составом PANTERA. На вопрос о том, готов ли он работать над новым материалом с PANTERA, Zakk ответил:

«Нет. Думаю, придётся назвать это как-то по-другому. Понимаете, о чём я? PANTERA — это те четыре участника. Так что заменить их невозможно».

На вопрос о том, хотел бы он выступить под другим именем, а не называться PANTERA, Wylde ответил:

«Да. Если это будет мостом, который мы когда-нибудь перейдём, нам придётся сначала добраться до этой точки. Но сейчас мы просто вчетвером чествуем то, что создали ребята из классического состава».

Zakk сказал, что он готов создавать новую музыку с Anselmo, Brown'ом и Benante при условии, что она будет представлена иначе, а не под именем PANTERA:

«Да, конечно. Как можно называть это PANTERA, если только это не уже существующий материал, который мы можем записать. Материал, который был в демо-версии или ещё в каком-то виде, и это песни, которые ребята сочинили. Но если говорить о новых песнях, то это стоило бы назвать как-то иначе».




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25 фев 2024
Kliops144
Прогрев?
Like!1
26 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
Можно старую Pantera переименовать в какую-нибудь Pandora (Рекс в интервью скажет, что именно так хотели назвать группу братья Эббот, но Рекс их переубедил, и чтобы почтить их память, возвращает название), а нынешним составом записывать альбомы и играть старые песни под названием Pantera.
26 фев 2024
gravitgroove
"Как можно называть это PANTERA, если только это не уже существующий материал, который мы можем записать. Материал, который был в демо-версии или ещё в каком-то виде".

Какой толстый намек!
26 фев 2024
Red One
Он же про демки Damageplan говорит?

просмотров: 348

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