ZAKK WYLDE готов записывать музыку с участниками PANTERA, но под другим названием



Во время участия в эпизоде "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM Zakk Wylde рассказал о возможности создания новой музыки реформированным составом PANTERA. На вопрос о том, готов ли он работать над новым материалом с PANTERA, Zakk ответил:



«Нет. Думаю, придётся назвать это как-то по-другому. Понимаете, о чём я? PANTERA — это те четыре участника. Так что заменить их невозможно».



На вопрос о том, хотел бы он выступить под другим именем, а не называться PANTERA, Wylde ответил:



«Да. Если это будет мостом, который мы когда-нибудь перейдём, нам придётся сначала добраться до этой точки. Но сейчас мы просто вчетвером чествуем то, что создали ребята из классического состава».



Zakk сказал, что он готов создавать новую музыку с Anselmo, Brown'ом и Benante при условии, что она будет представлена иначе, а не под именем PANTERA:



«Да, конечно. Как можно называть это PANTERA, если только это не уже существующий материал, который мы можем записать. Материал, который был в демо-версии или ещё в каком-то виде, и это песни, которые ребята сочинили. Но если говорить о новых песнях, то это стоило бы назвать как-то иначе».





