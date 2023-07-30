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*Новое видео U.D.O. 27
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Pantera

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COREY TAYLOR: «Как я ходил на PANTERA в 1996»



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COREY TAYLOR рассказал в недавней беседе о том, какие впечатления у него возникли от посещения концерта PANTERA в 1996 году:

«В совместном туре участвовали PANTERA и WHITE ZOMBIE, так что это было охренительно круто. В итоге мы купили билеты на концерт в Сидар-Рапидс, штат Айова. Я помню, как вышли ZOMBIE. Они открыли концерт песней "Electric Head, Part 1", и это было просто потрясающе; я к тому, что зал загорелся. А потом вышли PANTERA и просто уничтожили все. Они открыли концерт первой и второй частями "Suicide Note". Волнение в зале, когда они вышли и сыграли эти две песни, не похоже ни на что, что я когда-либо испытывал. И это ощущение не покидает меня до сих пор. Это был один из самых невероятных моментов за все время моего существования. Я помню, как кидаясь в яму я чувствовал: "Ах, вот для чего созданы концерты". Это был отличный способ почувствовать себя частью чего-то, чего ты не чувствовал в реальной жизни. Музыка была там, для того чтобы вы ее слушали. Это был обряд посвящения».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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30 июл 2023
O
Old Nothing
1996 - мой первый cd Пантеры. "Floods" очень люблю. Да весь диск в целом хорош. Кори уважаю.
30 июл 2023
gravitgroove
Ждем откровений, какие "невероятные и ни с чем несравнимые ощущения" он пооучил, когда прыгал в яму на концертах Sepultura и Korn.
30 июл 2023
j
jesus666
Все вспоминают pantera ,но никто не говорит про охеренный white zombie с их шедевром на все времена astro creep,в 96 году на вднх купил оригинальный диск у улетел…🤟🤟🤟Кстати в жизни я купил всего три оригинальных диска-pantera vulgar display ,nin downward spiral и astro creep
30 июл 2023
Red One
jesus666, что за хрень?
Все помнят и любят White Zombie. Продюсер АстроКрип Терри Дейт - тот же самый, что и у Pantera.
Все и поныне котируют Роба Зомби, который херачит топ музон.
Но у них есть своя ветка.
Но Pantera - это всё же другой уровень новаторства и влияния на музыку.
30 июл 2023
Red One
когда услышал и увидел впервые Слипнот в 1999-м, первая мысль была - да это же проект Ансельмо

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