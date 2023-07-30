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COREY TAYLOR: «Как я ходил на PANTERA в 1996»



COREY TAYLOR рассказал в недавней беседе о том, какие впечатления у него возникли от посещения концерта PANTERA в 1996 году:



«В совместном туре участвовали PANTERA и WHITE ZOMBIE, так что это было охренительно круто. В итоге мы купили билеты на концерт в Сидар-Рапидс, штат Айова. Я помню, как вышли ZOMBIE. Они открыли концерт песней "Electric Head, Part 1", и это было просто потрясающе; я к тому, что зал загорелся. А потом вышли PANTERA и просто уничтожили все. Они открыли концерт первой и второй частями "Suicide Note". Волнение в зале, когда они вышли и сыграли эти две песни, не похоже ни на что, что я когда-либо испытывал. И это ощущение не покидает меня до сих пор. Это был один из самых невероятных моментов за все время моего существования. Я помню, как кидаясь в яму я чувствовал: "Ах, вот для чего созданы концерты". Это был отличный способ почувствовать себя частью чего-то, чего ты не чувствовал в реальной жизни. Музыка была там, для того чтобы вы ее слушали. Это был обряд посвящения».





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