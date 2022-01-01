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*Почему EXODUS не стали популярными? 48
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 33
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
[= ||| все новости группы



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Pantera

*



17 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

17 дек 2022 : 		 Басисту PANTERA хорошечно!

16 дек 2022 : 		 Видео с секретной репетиции PANTERA

15 дек 2022 : 		 Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»

15 дек 2022 : 		 PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных

14 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

13 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»

12 дек 2022 : 		 PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a

11 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

10 дек 2022 : 		 CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»

8 дек 2022 : 		 PAUL STANLEY доволен новой PANTERA

8 дек 2022 : 		 Видео с выступления PANTERA

7 дек 2022 : 		 Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»

5 дек 2022 : 		 Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA

5 дек 2022 : 		 Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»

3 дек 2022 : 		 Видео с первого выступления PANTERA

3 дек 2022 : 		 Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA

2 дек 2022 : 		 Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»

2 дек 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»

29 ноя 2022 : 		 REX BROWN о новом составе PANTERA

24 ноя 2022 : 		 Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023

23 ноя 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023

22 ноя 2022 : 		 Фото с репетиции PANTERA

22 ноя 2022 : 		 Басист ANTHRAX о PANTERA 2023

21 ноя 2022 : 		 Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA

19 ноя 2022 : 		 PANTERA получили фигурки FUNKO
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Басисту PANTERA хорошечно!



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Rex Brown сообщил, что ему уже много лучше, чем на концертах:

«Народ, небольшое обновление:: После возвращения в Штаты на этой неделе, я чувствую себя чертовски хорошо для котика, у которого не так давно была температура 104*... Чертовски хорошо!!! Уже готовлюсь к предстоящим грандиозным шоу! Спасибо за все ваши добрые слова и MERRY FCKN CHRISTMAS!!!»

Quick Update Folks:: After arriving back in the States this week, IвЂ™m feeling pretty damn good for a cat that had 104* fever a short time agoвЂ¦Damn Good!! Already gearing up for these MASSIVE shows coming quick!! Thx for all your kind words & MERRY FCKN CHRISTMAS!!






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