сегодня



Басисту PANTERA хорошечно!



Rex Brown сообщил, что ему уже много лучше, чем на концертах:



«Народ, небольшое обновление:: После возвращения в Штаты на этой неделе, я чувствую себя чертовски хорошо для котика, у которого не так давно была температура 104*... Чертовски хорошо!!! Уже готовлюсь к предстоящим грандиозным шоу! Спасибо за все ваши добрые слова и MERRY FCKN CHRISTMAS!!!»

Quick Update Folks:: After arriving back in the States this week, IвЂ™m feeling pretty damn good for a cat that had 104* fever a short time agoвЂ¦Damn Good!! Already gearing up for these MASSIVE shows coming quick!! Thx for all your kind words & MERRY FCKN CHRISTMAS!!













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