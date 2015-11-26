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Клуб, где был убит гитарист PANTERA , разрушен



Клуб, где был убит гитарист PANTERA Даймбэг Даррелл, был уничтожен.



Расположенный по адресу 5055 Sinclair Avenue, Sinclair Apartments удовлетворит потребность в высококачественном доступном жилье для жителей района Колумбус, зарабатывающих от 30 до 70 процентов от медианного дохода в районе. На участке будет возведено трехэтажное здание, состоящее из одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир.



Помимо предоставления высококачественных вариантов аренды для жителей района Колумбус, Sinclair Apartments улучшит привлекательность Sinclair Avenue, где когда-то находился Alrosa Villa, и поддерживается лидерами местной ассоциации соседей.



На протяжении более 45 лет в Alrosa Villa выступали местные и национальные исполнители, включая SLIPKNOT, KORN, QUIET RIOT, FOGHAT и BUCKCHERRY.



В декабре 2019 года Alrosa Villa была выставлена на продажу за $1 295 000, включая здание площадью 10 000 квадратных футов, два участка общей площадью 7,2 акра, лицензию на продажу алкоголя, бар и оборудование.







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