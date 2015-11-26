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Pantera

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8 дек 2021 : 		 Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен

24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA

3 июн 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA

1 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA

27 май 2020 : 		 Техасский тур по местам славы PANTERA

11 май 2020 : 		 PANTERA собрала 100 000 на футболке

5 апр 2020 : 		 PANTERA выпустили специальную футболку

23 мар 2020 : 		 PANTERA планируют переиздание
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Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен



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Клуб, где был убит гитарист PANTERA Даймбэг Даррелл, был уничтожен.

Расположенный по адресу 5055 Sinclair Avenue, Sinclair Apartments удовлетворит потребность в высококачественном доступном жилье для жителей района Колумбус, зарабатывающих от 30 до 70 процентов от медианного дохода в районе. На участке будет возведено трехэтажное здание, состоящее из одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир.

Помимо предоставления высококачественных вариантов аренды для жителей района Колумбус, Sinclair Apartments улучшит привлекательность Sinclair Avenue, где когда-то находился Alrosa Villa, и поддерживается лидерами местной ассоциации соседей.

На протяжении более 45 лет в Alrosa Villa выступали местные и национальные исполнители, включая SLIPKNOT, KORN, QUIET RIOT, FOGHAT и BUCKCHERRY.

В декабре 2019 года Alrosa Villa была выставлена на продажу за $1 295 000, включая здание площадью 10 000 квадратных футов, два участка общей площадью 7,2 акра, лицензию на продажу алкоголя, бар и оборудование.

Ohio Club Where DIMEBAG Was Murdered Finally Gets Demolished (Video)














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