Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 40
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
*DAVE LOMBARDO сыграл бы с гитаристом SLAYER? 9
*Новая песня AMORPHIS 9
*JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT 7
*JUDAS PRIEST ввели в ЗСРнР 6
*Умер барабанщик DEAD KENNEDYS 6
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Глэм открыл нам маленькую щель» 40
*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, э... 13
*DAVID ELLEFSON: «KINGS OF THRASH работают и над студийным, и... 9
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



8 ноя 2022 : 		 DOUG PINNICK — о PANTERA 2023

4 ноя 2022 : 		 ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»

29 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023

28 окт 2022 : 		 Места для PANTERA уже не хватает

27 окт 2022 : 		 CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 Dave Lombardo — о PANTERA 2023

19 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA

17 окт 2022 : 		 VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»

15 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA

14 окт 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»

27 сен 2022 : 		 Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»

21 сен 2022 : 		 Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023

2 сен 2022 : 		 KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA

31 авг 2022 : 		 Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»

31 авг 2022 : 		 Техник Дайма одобряет PANTERA 2023

29 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

28 авг 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Трейлер концертов PANTERA 2023

22 авг 2022 : 		 Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»

21 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»

17 авг 2022 : 		 PANTERA 2023 не планирует туров

17 авг 2022 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023

14 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023

8 авг 2022 : 		 Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DOUG PINNICK — о PANTERA 2023



zoom
DOUG PINNICK в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно возрождения группы PANTERA:

«Я ни с кем не разговаривал с тех пор, как это было объявлено, даже с Charlie и Zakk'ом, а я ведь знаком со всеми. И я не хочу. Это не моё дело. И я на самом деле так считаю. Даже если бы у меня было своё мнение, это не имеет значения. Такое ощущение, что об этом все вокруг судачат. И на самом деле это отличная реклама — несомненно. Но меня в этом деле нет. Меня не было в той комнате, когда они об этом говорили. Меня нет рядом ни с кем из них в подобном качестве с деловой точки зрения. Поэтому я смотрю на это так: короче, сижу на попке ровно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 125

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом