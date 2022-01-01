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DOUG PINNICK — о PANTERA 2023



DOUG PINNICK в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает относительно возрождения группы PANTERA:



«Я ни с кем не разговаривал с тех пор, как это было объявлено, даже с Charlie и Zakk'ом, а я ведь знаком со всеми. И я не хочу. Это не моё дело. И я на самом деле так считаю. Даже если бы у меня было своё мнение, это не имеет значения. Такое ощущение, что об этом все вокруг судачат. И на самом деле это отличная реклама — несомненно. Но меня в этом деле нет. Меня не было в той комнате, когда они об этом говорили. Меня нет рядом ни с кем из них в подобном качестве с деловой точки зрения. Поэтому я смотрю на это так: короче, сижу на попке ровно».







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