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SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA »



В рамках недавней беседы с радиостанцией SiriusXM SAMMY HAGAR вновь коснулся возможного появления в группе PANTERA:



«Как насчёт того, чтобы рассказать вам кое-что безумное? Я не верю в это; я не верю, что это правда. Но у PANTERA был менеджер. Это было до того, как я подружился с Винни. И [менеджер] сказал, что PANTERA, дескать, хотят, чтобы я был вокалистом группы. И он спросил меня: "Тебе это интересно?" И я ответил: "Нет, только не после моего разрыва с VAN HALEN [в 1996 году]. Я не собираюсь присоединяться к другой группе, а тем более подменять кого-то другого", и всё в таком духе. Однажды я заговорил об этом с Винни. Он не вспомнил об такой ситуации, так что я не знаю, есть ли в этом какая-то правда или нет...»





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