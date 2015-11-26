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Pantera

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22 дек 2021 : 		 SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»

8 дек 2021 : 		 Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен

24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

7 окт 2020 : 		 Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?

28 сен 2020 : 		 PANTERA могут выпустить пиво

10 сен 2020 : 		 Детали переиздания PANTERA

28 июл 2020 : 		 Переиздание PANTERA выйдет осенью

27 июл 2020 : 		 PANTERA отмечает юбилей

24 июл 2020 : 		 Юбилейный постер PANTERA

3 июн 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA

1 июн 2020 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA

27 май 2020 : 		 Техасский тур по местам славы PANTERA

11 май 2020 : 		 PANTERA собрала 100 000 на футболке

5 апр 2020 : 		 PANTERA выпустили специальную футболку
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SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»



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В рамках недавней беседы с радиостанцией SiriusXM SAMMY HAGAR вновь коснулся возможного появления в группе PANTERA:

«Как насчёт того, чтобы рассказать вам кое-что безумное? Я не верю в это; я не верю, что это правда. Но у PANTERA был менеджер. Это было до того, как я подружился с Винни. И [менеджер] сказал, что PANTERA, дескать, хотят, чтобы я был вокалистом группы. И он спросил меня: "Тебе это интересно?" И я ответил: "Нет, только не после моего разрыва с VAN HALEN [в 1996 году]. Я не собираюсь присоединяться к другой группе, а тем более подменять кого-то другого", и всё в таком духе. Однажды я заговорил об этом с Винни. Он не вспомнил об такой ситуации, так что я не знаю, есть ли в этом какая-то правда или нет...»



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

IYDKMIGTHTKY13


22 дек 2021, 16:52		чего блять

Jack of Diamonds


22 дек 2021, 17:14		да ладно? это прикол?

Svarg_1349


22 дек 2021, 17:39		Я еще могу поверить, если его на полном серьёзе рассматривали в Пантеру образца восьмидесятых годов. Но уж точно в ту, которая была в девяностых. Ансельмо был незаменим в группе и все это понимали, поэтому и группы то в конце-концов не стало.


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