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*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
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Pantera

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5 фев 2024 : 		 PANTERA исполнили 'Floods'

25 янв 2024 : 		 DEZ FAFARA: «PANTERA лучшая тяжёлая группа в мире!»

22 янв 2024 : 		 Фронтмен SAXON: «Мне нравится PANTERA, и эта музыка должна звучать вживую»

30 дек 2023 : 		 Басист SKID ROW о гипотетическом туре с PANTERA: «Мы бы с радостью это сделали»

27 дек 2023 : 		 ZAKK WYLDE: «Здорово, что PANTERA вновь активна!»

19 дек 2023 : 		 Фигурки PANTERA выйдут весной

11 дек 2023 : 		 Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA

3 дек 2023 : 		 Гитарист SKID ROW о выступлениях PANTERA: «Они проделали отличную работу»

27 ноя 2023 : 		 PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE готов играть с PANTERA на постоянной основе

6 ноя 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

6 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о выступлениях PANTERA: «Они великолепны»

6 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS был бы рад спеть с PANTERА, но не думает, что это произойдёт

1 окт 2023 : 		 Музыканты PANTERA о первом концерте

14 сен 2023 : 		 Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA

11 сен 2023 : 		 PANTERA в 4К

2 сен 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA

29 авг 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

28 авг 2023 : 		 SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA

28 авг 2023 : 		 Джейсон Момоа зашёл на PANTERA

27 авг 2023 : 		 GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA

24 авг 2023 : 		 MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»

23 авг 2023 : 		 Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?

21 авг 2023 : 		 PANTERA выступила на родине

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA
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PANTERA исполнили 'Floods'



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PANTERA третьего февраля в Amerant Bank Arena, Sunrise, Florida, впервые отыграла шоу в 2024 году и впервые с мая 2001 исполнила "Floods":

01. A New Level 03:20
02. Mouth For War 08:00
03. Strength Beyond Strength 12:52
04. Becoming 19:00
05. I'm Broken 24:02
06. Suicide Note Pt. II 30:03
07. 5 Minutes Alone 36:11
08. This Love 42:08
09. Floods 49:00
10. Walk 58:12
11. Domination 01:03:53
12. Hollow 01:05:24
13. Cowboys From Hell 01:07:43

Encore

14. Fucking Hostile 01:18:00




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5 фев 2024
deepress
любимая их песня )
соло вообще одно из любимейших в метале
5 фев 2024
gravitgroove
Пзц, аутро не смог без лажи сыграть, вот тебе и мастер гитары, будто алкота обычная!

просмотров: 176

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