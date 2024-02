сегодня



PANTERA исполнили 'Floods'



PANTERA третьего февраля в Amerant Bank Arena, Sunrise, Florida, впервые отыграла шоу в 2024 году и впервые с мая 2001 исполнила "Floods":



01. A New Level 03:20

02. Mouth For War 08:00

03. Strength Beyond Strength 12:52

04. Becoming 19:00

05. I'm Broken 24:02

06. Suicide Note Pt. II 30:03

07. 5 Minutes Alone 36:11

08. This Love 42:08

09. Floods 49:00

10. Walk 58:12

11. Domination 01:03:53

12. Hollow 01:05:24

13. Cowboys From Hell 01:07:43



Encore



14. Fucking Hostile 01:18:00





