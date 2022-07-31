Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 18
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*Видео с текстом от METALLICA 11
*Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало» 11
*Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун» 10
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
*Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT 10
*Видео с выступления W.A.S.P. 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 18
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*Видео с текстом от METALLICA 11
[= ||| все новости группы



*

Pantera

*



31 июл 2022 : 		 Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA

25 июл 2022 : 		 Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE

20 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA

18 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»

17 июл 2022 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA

15 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA

14 июл 2022 : 		 CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?

4 апр 2022 : 		 Новое пиво от PANTERA

28 фев 2022 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA

25 фев 2022 : 		 Вышли комиксы PANTERA

21 фев 2022 : 		 PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"

22 дек 2021 : 		 SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»

8 дек 2021 : 		 Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен

24 авг 2021 : 		 Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете

24 авг 2021 : 		 Умер дизайнер гитар Даймбэга

24 авг 2021 : 		 Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA

24 авг 2021 : 		 Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS

20 июл 2021 : 		 PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз

9 мар 2021 : 		 Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA

10 фев 2021 : 		 REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»

9 фев 2021 : 		 REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»

2 янв 2021 : 		 KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA

25 ноя 2020 : 		 3D-фигурка от PANTERA

20 ноя 2020 : 		 PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво

23 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA

13 окт 2020 : 		 Фрагмент переиздания PANTERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA



zoom
28 июля Zakk Wylde и Charlie Benante обсудили своё участие в туре PANTERA, приняв участие в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk". Zakk сказал:

«Это будет потрясающе. Когда Винни ещё был с нами, постоянно звучала идея: "Zakk, ты не мог бы оказать честь Дайму и всем нам, присоединившись к нам и сделать всё это?" И я ответил: "Парни, когда бы вы ни захотели это сделать, я буду ждать вас на скамейке запасных. Просто позовите меня, когда я вам понадоблюсь, я всё выучу, и мы сделаем это.
На протяжении многих лет ходили слухи об этом, но только сейчас это стало обретать форму... Я разговаривал по телефону с Phil'ом — возможно, мы все говорили по конференц-связи — и Phil сказал: "Zakk, ты будешь чествовать Дайма и играть?" И я ответил: "Да, Phil. Конечно. Я всегда говорил, что сыграю. Конечно". Я сказал: "Ребята, если вы хотите сделать это, то давайте сделаем"».

Что касается его подхода к исполнению партий, сочинённых и записанных Дарреллом, Zakk сказал:

«Мой подход к этому такой же, как когда я играю с Ozzy. Я должен выучить материал Рэнди Роадса, Джейка И. Ли, и когда я играл материал BLACK SABBATH, я всё учил и делал это настолько точно, насколько мог. Чарли должен выучить все партии Винни. Нужно подойти к этому так, как будто ты в кавер-группе. Когда мы исполняем материал ZAKK SABBATH [он имеет в виду свою кавер-группу], я не меняю тексты на середине песни "War Pigs". Я просто учу песни».

Benante согласился с ним:

«Я не могу играть как барабанщик ANTHRAX, потому что это будет совершенно другое звучание. Поэтому я собираюсь сделать это таким образом: если вы закроете глаза, это будет звучать так, как будто играет Винни. И так оно и будет... Звук будет точно таким же, как у него».

На вопрос о том, когда ему впервые предложили принять участие в туре PANTERA, барабанщик ANTHRAX ответил:

«О чёрт. В декабре прошлого года. Конец декабря. Я разговаривал с Philip'ом, а потом он просто упомянул об этом. И я сказал: "Да, конечно". А потом это стало реальностью где-то в январе или феврале... И если это случится, если будет сыграно хоть одно шоу, это здорово».

Benante не знает, когда состоится первое выступление трибьют-проекта PANTERA.

И Charlie, и Zakk заявили, что рассматривают турне PANTERA как не более чем чествование музыки, созданной легендарной техасской группой.

Benante сказал:

«Так и есть. И я думаю, что все в ANTHRAX чувствуют то же самое по отношению к этим ребятам. Мы прошли долгий путь с PANTERA — с 1986-го, может быть, даже с 1985-го года. Мы давали концерт в заведении под названием Cardi's в Хьюстоне, и PANTERA были открывающей группой. Это было в апреле 86-го. HELSTAR были в списке. Это была наша первая встреча с ними. Моя дружба с Дарреллом длилась очень долго, и я очень люблю этих обоих парней. Так что для меня это было очень эмоциональным моментом. Всё это ради двух этих парней... Я не хочу, что это сделал кто-то другой, кроме меня, потому что я сделаю это правильно».

Zakk добавил:

«Всякий раз, когда возникает идея сделать трибьют, вы чествуете ребят, вы отмечаете все их достижения и их величие. И это то, что нужно. Потому что многие говорили: "Как они могут называть это воссоединением PANTERA?" А я отвечаю: "Phil и Rex снова вместе", потому что они давно не играли совместно. Я говорю: "Это праздник PANTERA". Вот что это такое. Это ничем не отличается от того, что Mitch [Mitchell] и Noel [Redding] из "Experience Hendrix" попросили Eric'a Clapton'a выйти и спеть и сыграть вещи Джими [Хендрикса] и почтить его память, и они собираются выйти и почтить память Джими Хендрикса. Для меня это одно и то же. С Оззи мы каждый вечер чествуем Святого Роадса. Каждый раз, когда мы играем "I Don't Know", "Mr. Crowley", — мы посвящаем это Рэнди. Для меня это продолжение подобного. Мы чтим Дайма, Винни, чтим Phil'a и Rex'a, всех ребят, их достижения, чего они добились как PANTERA, и все горы, которые они покорили. Вот так я смотрю на это. Я всегда так оценивал это».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 июл 2022
Lord Iscariah
Время рубить бабки!
31 июл 2022
WahrandPhain
Закк Уальд - вечный подменщик-дублер кого-то. Могли бы и похаризматичнее найти.
31 июл 2022
o
olly71
Бабло бабло очень много бабла тут не до творчества только бабло и оплёвывание памяти братьев. И пока зобо-хомячки будут бездумно раскупать билеты на подобные цирки хитрожопые продюсеры будут клепать подобные компашки . Чувствую скоро и Моторхед поедут в турне
31 июл 2022
Saint Portnoy
olly71, с Закком или Хьюзом, конечно )

просмотров: 809

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом