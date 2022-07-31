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Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA



28 июля Zakk Wylde и Charlie Benante обсудили своё участие в туре PANTERA, приняв участие в программе SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk". Zakk сказал:



«Это будет потрясающе. Когда Винни ещё был с нами, постоянно звучала идея: "Zakk, ты не мог бы оказать честь Дайму и всем нам, присоединившись к нам и сделать всё это?" И я ответил: "Парни, когда бы вы ни захотели это сделать, я буду ждать вас на скамейке запасных. Просто позовите меня, когда я вам понадоблюсь, я всё выучу, и мы сделаем это.

На протяжении многих лет ходили слухи об этом, но только сейчас это стало обретать форму... Я разговаривал по телефону с Phil'ом — возможно, мы все говорили по конференц-связи — и Phil сказал: "Zakk, ты будешь чествовать Дайма и играть?" И я ответил: "Да, Phil. Конечно. Я всегда говорил, что сыграю. Конечно". Я сказал: "Ребята, если вы хотите сделать это, то давайте сделаем"».



Что касается его подхода к исполнению партий, сочинённых и записанных Дарреллом, Zakk сказал:



«Мой подход к этому такой же, как когда я играю с Ozzy. Я должен выучить материал Рэнди Роадса, Джейка И. Ли, и когда я играл материал BLACK SABBATH, я всё учил и делал это настолько точно, насколько мог. Чарли должен выучить все партии Винни. Нужно подойти к этому так, как будто ты в кавер-группе. Когда мы исполняем материал ZAKK SABBATH [он имеет в виду свою кавер-группу], я не меняю тексты на середине песни "War Pigs". Я просто учу песни».



Benante согласился с ним:



«Я не могу играть как барабанщик ANTHRAX, потому что это будет совершенно другое звучание. Поэтому я собираюсь сделать это таким образом: если вы закроете глаза, это будет звучать так, как будто играет Винни. И так оно и будет... Звук будет точно таким же, как у него».



На вопрос о том, когда ему впервые предложили принять участие в туре PANTERA, барабанщик ANTHRAX ответил:



«О чёрт. В декабре прошлого года. Конец декабря. Я разговаривал с Philip'ом, а потом он просто упомянул об этом. И я сказал: "Да, конечно". А потом это стало реальностью где-то в январе или феврале... И если это случится, если будет сыграно хоть одно шоу, это здорово».



Benante не знает, когда состоится первое выступление трибьют-проекта PANTERA.



И Charlie, и Zakk заявили, что рассматривают турне PANTERA как не более чем чествование музыки, созданной легендарной техасской группой.



Benante сказал:



«Так и есть. И я думаю, что все в ANTHRAX чувствуют то же самое по отношению к этим ребятам. Мы прошли долгий путь с PANTERA — с 1986-го, может быть, даже с 1985-го года. Мы давали концерт в заведении под названием Cardi's в Хьюстоне, и PANTERA были открывающей группой. Это было в апреле 86-го. HELSTAR были в списке. Это была наша первая встреча с ними. Моя дружба с Дарреллом длилась очень долго, и я очень люблю этих обоих парней. Так что для меня это было очень эмоциональным моментом. Всё это ради двух этих парней... Я не хочу, что это сделал кто-то другой, кроме меня, потому что я сделаю это правильно».



Zakk добавил:



«Всякий раз, когда возникает идея сделать трибьют, вы чествуете ребят, вы отмечаете все их достижения и их величие. И это то, что нужно. Потому что многие говорили: "Как они могут называть это воссоединением PANTERA?" А я отвечаю: "Phil и Rex снова вместе", потому что они давно не играли совместно. Я говорю: "Это праздник PANTERA". Вот что это такое. Это ничем не отличается от того, что Mitch [Mitchell] и Noel [Redding] из "Experience Hendrix" попросили Eric'a Clapton'a выйти и спеть и сыграть вещи Джими [Хендрикса] и почтить его память, и они собираются выйти и почтить память Джими Хендрикса. Для меня это одно и то же. С Оззи мы каждый вечер чествуем Святого Роадса. Каждый раз, когда мы играем "I Don't Know", "Mr. Crowley", — мы посвящаем это Рэнди. Для меня это продолжение подобного. Мы чтим Дайма, Винни, чтим Phil'a и Rex'a, всех ребят, их достижения, чего они добились как PANTERA, и все горы, которые они покорили. Вот так я смотрю на это. Я всегда так оценивал это».







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