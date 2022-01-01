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Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA



Фронтмен SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor был одним из музыкантов, присоединившихся к Лу Брутусу из HardDrive Radio, чтобы отпраздновать 30-летие второго альбома PANTERA "Vulgar Display Of Power". Он рассказал о том, какое влияние оказал этот альбом на его музыкальное становление:



«Я помню, кем я был, когда вышел этот альбом. Я слушал его беспрерывно. Я работал в центре RV, куда меня устроила моя бабушка. Потому что я не хотел стричь волосы и не мог больше нигде работать, так что я мыл фургоны по девять часов в день в самое жаркое лето в моей жизни. И это было очень тяжело. У меня были только эта кассета и кассета с BEASTIE BOYS. Так что я постоянно гонял эти кассеты. И когда мне нужен был прилив энергии, я ставил "Vulgar Display", а когда я хотел просто расслабиться и войти в ритм, я ставил, кажется, BEASTIE BOYS "Check Your Head". Так что эти два альбома по-настоящему заряжали меня энергией тем летом, чтобы я мог пройти через всё это. И я помню, как слушал этот альбом и думал: "Господи, он такой тяжёлый и в то же время такой классный". Как мне кажется, люди упускают из вида по поводу PANTERA то, что они были такими невероятно тяжёлыми, но хуки были невероятными. Я считаю, что это была следующая эволюция того, что METALLICA уже начала делать. И по сей день это один из моих любимых альбомов».













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