Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA



Гитарист SKID ROW Dave "Snake" Sabo в рамках интервью в программе "Rock Of Nations With Dave Kinchen & Shane Mceachern" ответил на вопрос, поддерживает ли он решение Anselmo и Brown'a выступать под вывеской PANTERA:



«Боже мой, на тысячу процентов. И это не воссоединение — невозможно, чтобы оно состоялось. Это просто чествование, с моей точки зрения, и я полагаю, что с их тоже, потому что я общался с ними.



Philip, Rex, Charlie и Zakk — мои друзья, и я знаю этих ребят целую вечность. Я впервые встретил Zakk'а в музыкальном магазине в Томс-Ривер, когда ему было 18 лет, так что у нас есть своя история. И я играл в ANTHRAX в течение короткого периода времени, замещая других. И, конечно, с Philip'ом и Rex'ом — PANTERA гастролировали со SKID ROW, а я работаю с DOWN. Так что у нас очень тесные дружеские отношения.



Когда они только начали говорить об этом проекте, то никогда не рассматривали его как что-то иное, нежели чествование наследия группы, чествование братьев Эббот и возможность показать это как можно большему количеству людей, чтобы люди получили шанс услышать эту музыку в исполнении некоторых из оригинальных участников группы в обстановке, которая, на мой взгляд, является единственным в своём роде событием. И мне это нравится.



Эти ребята тоже очень заинтересованы в этом, и на то есть веские причины. Дошло до того, что они решили: "Знаете что? Прошло 20 с лишним лет. У этой музыки есть своя жизнь. Это наша музыка. Давайте соберём отличную группу, выйдем на сцену и исполним её и напомним всем об этом наследии и о том, какими великими были и остаются Винни и Дайм, потому что их музыка жива". Я считаю это поистине уникальным. И для меня шоу года — это PANTERA».







