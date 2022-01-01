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Видео с выступления PANTERA



Видео с выступления PANTERA, которое состоялось в рамках Monterrey Metal Fest шестого декабря, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. 5 Minutes Alone

07. This Love

08. Fucking Hostile



Encore:



09. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)

10. Walk

11. Cowboys From Hell

12. Domination / Hollow



































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