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Pantera

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ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA



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Zakk Wylde в очередной раз заявил, что для него «большая честь» принять участие в предстоящем туре PANTERA.

Wylde рассказал о своём участии в турне PANTERA во время выступления на The SDR Show:

«Я не имею никакого отношения к [созданию PANTERA]. Я дружу с ребятами. Это как если бы Noel Redding и Mitch Mitchell собирались сделать трибьют Джими [Хендриксу] и спросили Eric'a Clapton'a: "Eric, ты бы спел и сыграл вещи Джими? Мы собираемся почтить его память". Конечно же, Eric согласился бы: "Просто дай мне знать, когда ты захочешь это сделать". Например, когда мы организовываем "Experience Hendrix", мы делаем что-нибудь подобное, это что-то из серии: "Не хотите ли, ребята, почтить память Джими Хендрикса?" И ты думаешь: "Да. А почему бы и нет?"

Да, конечно. Я сделаю это. Даже если бы это был фестиваль, который кто-то организовывал, и они хотели бы, чтобы BLACK LABEL приехали и попросили Фила спеть, и там были бы разные группы — LAMB OF GOD, BLACK LABEL, ANTHRAX — и все группы играли бы песни PANTERA, а Фил бы пел. Конечно, мы бы приняли участие. Почему бы нам не участвовать?»

Zakk пояснил, что ему ещё предстоит научиться играть материал PANTERA, несмотря на то, что он был близким другом Даймбэга:

«Я не знаю, как играть эти песни. Если бы Дайму пришлось играть соло "No More Tears", "Mama, I'm Coming Home", "Miracle Man", "Perry Mason" или "Suicide Messiah", он бы сказал: "Нужно знать материал Zakk'a". Он бы подумал: "Нет. Я не знаю ничего из его вещей. Zakk — мой приятель, но нет, я не знаю ничего из его вещей"».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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19 окт 2022
WahrandPhain
я думаю, Дайм за час бы все разучил и сыграл в десятки раз лучше Закка. Уайлд просто очередная рак звезда с большой харей и не гитарист, не музыкант.
Like!1  Dislike!7
19 окт 2022
Lord Iscariah
WahrandPhain, да ты охуел! Закк крутой гитарист. Ему разучить песни Пантеры раз-два, это он тут в интервью какую-то херню несет
Like!3
19 окт 2022
M
Mike Barlow
Уайлд как гитарист переоценен. Играть он умеет, но в отличие от покойного Дайма ничего нового не сказал за свою карьеру.
Like!1  Dislike!2
19 окт 2022
D
DDDDC
Mike Barlow, ну, нифигесе заява.
Дайму до Закка, как до Луны задом вперёд.
Например, где Оззик с Закком (88-95) и где Пантера?
Закк круче, на мой взгляд.
Но, тут вопрос типа Даунинг-Типтон.
  Dislike!1
19 окт 2022
gravitgroove
Оба примерно одинакового уровня, но Даймбег более задротистый был, даже собственные старые партии обыгрывал частенько, но при всем этом играл менее экспрессивно, а Уилд орудует гитарой, как лесоруб - бензопилой, или плотник - рубанком, Дайм же больше напоминал человека у пилорамы или у станка с циркулярным диском.

А говорить кто там чего быстрее подберет… они оба гриф гитары изучили еще до того, как им исполнилось 18 лет. По поводу Даймбэга сомнений нет: человек с плохим слухом и без знания хоть какой-то муз.теории никогда бы не смог написать и сыграть соло в Throes of Rejection, а оно на уровне самых сложных соло Van Halen.
  Dislike!1
19 окт 2022
N
Nepalcev
У профи чужой материал в любом случае подробно разбирается и репетируется. Вне зависимости от степени "гениальности".

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