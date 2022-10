сегодня



ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA



Zakk Wylde в очередной раз заявил, что для него «большая честь» принять участие в предстоящем туре PANTERA.



Wylde рассказал о своём участии в турне PANTERA во время выступления на The SDR Show:



«Я не имею никакого отношения к [созданию PANTERA]. Я дружу с ребятами. Это как если бы Noel Redding и Mitch Mitchell собирались сделать трибьют Джими [Хендриксу] и спросили Eric'a Clapton'a: "Eric, ты бы спел и сыграл вещи Джими? Мы собираемся почтить его память". Конечно же, Eric согласился бы: "Просто дай мне знать, когда ты захочешь это сделать". Например, когда мы организовываем "Experience Hendrix", мы делаем что-нибудь подобное, это что-то из серии: "Не хотите ли, ребята, почтить память Джими Хендрикса?" И ты думаешь: "Да. А почему бы и нет?"



Да, конечно. Я сделаю это. Даже если бы это был фестиваль, который кто-то организовывал, и они хотели бы, чтобы BLACK LABEL приехали и попросили Фила спеть, и там были бы разные группы — LAMB OF GOD, BLACK LABEL, ANTHRAX — и все группы играли бы песни PANTERA, а Фил бы пел. Конечно, мы бы приняли участие. Почему бы нам не участвовать?»



Zakk пояснил, что ему ещё предстоит научиться играть материал PANTERA, несмотря на то, что он был близким другом Даймбэга:



«Я не знаю, как играть эти песни. Если бы Дайму пришлось играть соло "No More Tears", "Mama, I'm Coming Home", "Miracle Man", "Perry Mason" или "Suicide Messiah", он бы сказал: "Нужно знать материал Zakk'a". Он бы подумал: "Нет. Я не знаю ничего из его вещей. Zakk — мой приятель, но нет, я не знаю ничего из его вещей"».







