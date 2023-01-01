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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 30
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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Pantera

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8 май 2023 : 		 PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США

6 май 2023 : 		 Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»

4 май 2023 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER

28 апр 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»

23 апр 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA

20 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA

10 апр 2023 : 		 VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»

31 мар 2023 : 		 Второй концерт PANTERA. В 2023

27 мар 2023 : 		 Первый концерт PANTERA. В 2023

19 мар 2023 : 		 LARS ULRICH о реюнионе PANTERA

15 мар 2023 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена

8 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»

1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

21 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»

15 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA

14 фев 2023 : 		 Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»

10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA

3 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»

26 янв 2023 : 		 PANTERA отменили и в Австрии

24 янв 2023 : 		 Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA

24 янв 2023 : 		 Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA

22 янв 2023 : 		 PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA
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PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США



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Шестого мая PANTERA выступила на Thunder Beach Motorcycle Rally, Panama City, Florida — для группы этот концерт стал первым за 22 года в США.














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