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Pantera

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Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA



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David Draiman поделился своим мнением о возвращении PANTERA в новом интервью с Энди Холлом с радиостанции Lazer 103.3 в Де-Мойне, штат Айова:

«Слушайте, сложно назвать двух парней, которые были бы ближе к оригинальным участникам, чем эти два парня, — как друзья, как коллеги, как братья. Это вполне уместно. Если нужно выбрать кого-то, то это должны быть эти двое: это должны быть Charlie и Zakk.

Никто и никогда не сможет заменить Эбботов — они незаменимы, но музыка, которую они создали вместе, невероятно эпична и крута, и новое поколение, совершенно новое поколение поклонников заслуживает того, чтобы услышать её вживую. И я на самом деле уверен в этом составе. Я думаю, это будет потрясающе. Это может прозвучать эгоистично, но я хочу пойти посмотреть на на них. Так что я в восторге от всего этого».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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21 ноя 2022
В
Вашингтон Ирвинг
Новое поколение не застало их живьем, но они могут глянуть лайвы, где Винни живой, где Фил подпрыгивает до неба, где Дайм носится по сцене как угарелый, продолжая играть, или где все они обкидывают какую-то готическую группу из Бруклина рулонами туалетной бумаги... вот это Pantera живьем!
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21 ноя 2022
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, не какую-то, извините, а Type O Negative, и по-дружески обкидывали.
Like!1
21 ноя 2022
В
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, это сарказм, друг) Type O Negative - одна из любимых групп на все времена! Да, они большими корешами были с Pantera, Фил иногда выходил с ними поорать на бэк-вокале.
Like!1
21 ноя 2022
Red One
А что он думает о возможном реюнионе Beatles, Doors, Nirvana, Motorhead? Разве новое поколение поклонников не заслуживает того, чтобы услышать их вживую?

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