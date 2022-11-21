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Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA



David Draiman поделился своим мнением о возвращении PANTERA в новом интервью с Энди Холлом с радиостанции Lazer 103.3 в Де-Мойне, штат Айова:



«Слушайте, сложно назвать двух парней, которые были бы ближе к оригинальным участникам, чем эти два парня, — как друзья, как коллеги, как братья. Это вполне уместно. Если нужно выбрать кого-то, то это должны быть эти двое: это должны быть Charlie и Zakk.



Никто и никогда не сможет заменить Эбботов — они незаменимы, но музыка, которую они создали вместе, невероятно эпична и крута, и новое поколение, совершенно новое поколение поклонников заслуживает того, чтобы услышать её вживую. И я на самом деле уверен в этом составе. Я думаю, это будет потрясающе. Это может прозвучать эгоистично, но я хочу пойти посмотреть на на них. Так что я в восторге от всего этого».







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