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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA



Adam'a Dutkiewicz'a в рамках беседы с RRBG Podcast спросили, что он думает о реюнионе PANTERA:



«Я твердо убежден, что два парня, которых не хватает, являются двумя самыми важными [членами].



Я считаю, что если это сделано со вкусом и с уважением к братьям, то это хорошо. Потому что это можно рассматривать как чествование их музыки, и я уверен, что это правильно.



Я вырос на PANTERA, и я всегда считал Даймбега одним из величайших гитаристов в металле. [Он был именно] тем парнем, когда ты только слышишь, как он играет, и понимаешь: "Это Дайм". Ты точно знаешь, кто это играет. Вот какой уровень индивидуальности.



PANTERA очень сильно повлияли на металлическую музыку, и их значение просто огромно. Нужно просто убедиться, что нельзя пренебрегать этим наследием, чувак. Не делай этого, чувак. Не делай этого. Пусть все будет со смыслом. Делайте все правильно».







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