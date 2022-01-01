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Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»



Бывший фронтмен JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens выразил своё мнение о выступлениях группы PANTERA в рамках беседы в подкасте "Smokin' Talk N' Roll":



«Я думаю, это здорово. Пока не говорят, что это... Это не PANTERA — это чествование PANTERA. Я думаю, это должно быть написано сверху на афише: "Чествование PANTERA". Людям это нравится. Как известно, люди ненавидят всё и вся, верно? Зайдите на Blabbermouth или куда-нибудь ещё.



Мне тоже пришлось пережить подобную критику, когда я присоединился к JUDAS PRIEST. Именно поэтому мы с Ронни Джеймсом Дио поладили, и он сразу же взял меня под своё крыло. Он говорил: "Мне пришлось пройти через это с BLACK SABBATH. Люди из аудитории просто тебя посылают..."



Люди не дают шанса. Мне говорят нечто из серии: "Ты плохой певец" или "Ты — клон Rob'a Halford'a". Прежде всего, когда вы слышите мои записи, я звучу иначе, по-своему. Я занимаюсь этим уже 20–30 лет, я выпускаю свои альбомы. У альбома JUDAS PRIEST "Jugulator" 25-я годовщина. Я звучу на нём по-своему. Может ли кто-нибудь наконец просто сказать: "Да..."? И некоторые говорят это, но есть люди, которые говорят: "Он пытается быть похожим на Rob'a". А я отвечаю: "Зачем мне пытаться быть похожим на Роба?" И зачем Zakk'y Wylde'y пытаться быть похожим на Дайма? Есть категория людей, которым просто нравится критиковать».







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