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Первое за 23 года европейское выступление PANTERA



PANTERA 26 мая отыграла первое за 23 года шоу в Европе — сет-лист в Софии был следующим:



01. A New Level

02. Mouth For War

03. Strength Beyond Strength

04. Becoming

05. I'm Broken

06. Suicide Note Pt. II

07. 5 Minutes Alone

08. This Love

09. Yesterday Don't Mean Shit

10. Fucking Hostile

11. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)

12. Walk

13. Domination / Hollow

14. Cowboys From Hell







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