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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Басиста MARDUK выгнали за пьянство 15
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Pantera

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28 май 2023 : 		 Первое за 23 года европейское выступление PANTERA

22 май 2023 : 		 Видео с выступления PANTERA

22 май 2023 : 		 PANTERA — о первом концерте в США за 22 года

14 май 2023 : 		 Drum-cam от PANTERA

13 май 2023 : 		 CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»

8 май 2023 : 		 PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США

6 май 2023 : 		 Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»

4 май 2023 : 		 Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER

28 апр 2023 : 		 RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»

23 апр 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA

20 апр 2023 : 		 Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA

10 апр 2023 : 		 VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»

31 мар 2023 : 		 Второй концерт PANTERA. В 2023

27 мар 2023 : 		 Первый концерт PANTERA. В 2023

19 мар 2023 : 		 LARS ULRICH о реюнионе PANTERA

15 мар 2023 : 		 Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена

8 мар 2023 : 		 MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»

1 мар 2023 : 		 PANTERA сможет кинуть в Германии

21 фев 2023 : 		 Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»

21 фев 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»

15 фев 2023 : 		 Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA

14 фев 2023 : 		 Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»

10 фев 2023 : 		 ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA

10 фев 2023 : 		 Над возвращением PANTERA работали два года

7 фев 2023 : 		 TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA

5 фев 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA
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Первое за 23 года европейское выступление PANTERA



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PANTERA 26 мая отыграла первое за 23 года шоу в Европе — сет-лист в Софии был следующим:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Suicide Note Pt. II
07. 5 Minutes Alone
08. This Love
09. Yesterday Don't Mean Shit
10. Fucking Hostile
11. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)
12. Walk
13. Domination / Hollow
14. Cowboys From Hell




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28 май 2023
A
Arvelos
Надо было назвать новость "болгары восхитились первым за 23 года европейским выступлением PANTERA"
Like!1

просмотров: 252

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