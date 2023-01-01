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Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»



Гитарист PANTERA Zakk Wylde в интервью Guitar World рассказал о своём отношении к нынешним концертам:



«Для меня происходящее просто прекрасно. Всякий раз, когда мы играем песни Experience Hendrix, мы отдаём дань уважения удивительной музыке и игре Джими Хендрикса. А когда я играю "Mr. Crowley" или "Crazy Train" с Ozzy [Osbourne'ом], мы отмечаем величие Рэнди. Это не вызывает противоречий или трагизма. Речь идёт о потрясающем наследии, которое создали PANTERA, и о сообществе людей, которые до сих пор наслаждаются им.



Мы чествуем Дайма и Винни. Вот в чём дело, и это приносит радость многим людям. Для нас это особенное событие, потому что мы чтим память наших приятелей — ребят из PANTERA, которых мы любили, и всё, что они сделали для музыки!»







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