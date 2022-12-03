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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 39
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
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Pantera

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3 дек 2022 : 		 Видео с первого выступления PANTERA

3 дек 2022 : 		 Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA

2 дек 2022 : 		 Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»

2 дек 2022 : 		 Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»

29 ноя 2022 : 		 REX BROWN о новом составе PANTERA

24 ноя 2022 : 		 Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023

23 ноя 2022 : 		 Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023

22 ноя 2022 : 		 Фото с репетиции PANTERA

22 ноя 2022 : 		 Басист ANTHRAX о PANTERA 2023

21 ноя 2022 : 		 Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA

19 ноя 2022 : 		 PANTERA получили фигурки FUNKO

15 ноя 2022 : 		 ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA

11 ноя 2022 : 		 Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023

10 ноя 2022 : 		 KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023

9 ноя 2022 : 		 TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023

8 ноя 2022 : 		 DOUG PINNICK — о PANTERA 2023

4 ноя 2022 : 		 ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»

3 ноя 2022 : 		 ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»

29 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023

28 окт 2022 : 		 Места для PANTERA уже не хватает

27 окт 2022 : 		 CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023

27 окт 2022 : 		 Dave Lombardo — о PANTERA 2023

19 окт 2022 : 		 ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA

17 окт 2022 : 		 VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»

15 окт 2022 : 		 ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA
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Видео с первого выступления PANTERA



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Видео с первого за более чем 20-лет выступления PANTERA, которое состоялось в рамках Hell & Heaven Metal Fest, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. A New Level
02. Mouth For War
03. Strength Beyond Strength
04. Becoming
05. I'm Broken
06. Use My Third Arm
07. Drag The Waters
08. This Love
09. Yesterday Don't Mean Shit
10. Fucking Hostile
11. Planet Caravan (BLACK SABBATH cover)
12. 5 Minutes Alone
13. Cowboys From Hell
14. Domination / Hollow
15. Walk



ВЎEl momento esperado!



ВЎPor ti le echo ganas a la escuela @Pantera! Llega 'Drag The Water' al @HHOpenAir@ZakkWyldeBLSpic.twitter.com/BZEoenxLAt



Con Pantera como me acuerdo de mi querida @GlamMetalSlut y pensar que hace 15 aГ±os siempre los escuchГЎbamos pic.twitter.com/0sEF6qslry



ВЎEs asГ­ como @Pantera nos hace mГЎs placentera la primer noche del @HHOpenAir ! #5MinutesAlone@ZakkWyldeBLSpic.twitter.com/2D6b05AblR



Y de aquel 'Vulgar Display Of Power' no podГ­a faltar 'Walk' de @Pantera@HHOpenAir@ZakkWyldeBLSpic.twitter.com/q27FdB5LC0



ВЎ#PANTERA esta de regreso!, tras dГ©cadas de ausencia ya tocan en el escenario #Heaven del #HellAndHeavenOpenAir#HH22#Hh2022pic.twitter.com/Hl0IeJgtKD



#GalerГ­a рџ¤џрџЏј@Pantera hace vibrar el foro Pegaso en su presentaciГіn en el #HellAndHeavenMetalFesthttps://t.co/arhHwzNF2e



Y se dio el esperado regreso de @Pantera. Un sonido duro, fuego, los 4 mГєsicos en la misma sintonГ­a... Gran concierto el que estГЎn dando en el Hell And Heaven (@HHOpenAir) pic.twitter.com/PK9dKUItvO



#HellAndHeaven "el regreso de #Pantera" рџ¤






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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3 дек 2022
M
Mateas89
Ну, надо сказать, что поет Филя лучше чем ожидалось. Но в целом все равно довольно унылое зрелище, имхо. Статичный Фил, еле двигающиеся Рэкс с Заком, неряшливая игра последнего.
Like!2
3 дек 2022
Z
Zoran9999
Mateas89, ...еп ты, можно подумать что Дайм прямо школьный учитель со слюнявчиком))) Играл где успевал зажать периодически))) Тот еще опездол)))
3 дек 2022
gravitgroove
Не, это не Pantera, по ударным прям слышно. Да простят меня фэны Anthrax, это очень робко, нет того же дерзкого и очень четкого пульса. Не смачно звучит! Винни был машиной.
Like!2
3 дек 2022
Z
Zoran9999
gravitgroove, в этом случае согласен! Бенанте мелковат!
Like!1
3 дек 2022
Svarg_1349
Ну реально, какая это Пантера? Где шорты?! Дайм бы себе такого не позволил.

просмотров: 604

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