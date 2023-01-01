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*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 36
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
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Pantera

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CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»



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CHARLIE BENANTE в программе "THAT Rocks!", которую ведут на YouTube Eddie Trunk, Jim Florentine и Don Jamieson, ответил на вопрос о критике, которую он получил в свой адрес из-за участия в PANTERA:

«У людей были свои предвзятые представления на этот счет: "О, я не представляю это без Винни и Дайма". И конечно же... Что тут еще сказать? Мы разве не понимаем, что Винни и Дайм больше не с нами? Но когда начинаем играть песни и видим воодушевление на лицах в зале, то все подобное дерьмо уходит в сторону, все негативное, что было сказано.

Чувак, я только этого и хотел — просто прийти и сделать это, чтобы люди снова услышали эти песни. И в этом все дело, по правде говоря. Все дело в музыке».

На вопрос о том, кто был ответственным за принятие решения использовать название PANTERA для нового состава вместо того, чтобы назвать его трибьютом или как-то иначе, он ответил:

«Это был не я. [Смеется] Для нас это было чествование музыки, Дайма и Винни; это то, ради чего все и затевалось с самого первого дня. Никто не называл это трибьютом, никто не называл это воссоединением. Это не может быть воссоединением. Это чествование музыки PANTERA. Приходите и наслаждайтесь ею. Вот и все. Больше ничего не могу сказать по этому поводу».




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