сегодня



ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»



ZAKK WYLDE в рамках недавней беседы с Guitar World ответил на вопрос, что он думает об отмене выступлений PANTERA в Германии и Австрии:



«Я ничего не могу с этим поделать, смекаете? Что касается моей роли, то я всегда должен быть готов ко всему - например, узнать, не хотят ли ребята добавить еще какие-нибудь песни или что-то в этом роде, пока мы вместе гастролируем. Если мне звонит Phil или Rex, и они хотят изменить сет или сделать что-то еще, я обычно сижу в дальней комнате и работаю над новыми песнями, вот и весь сказ».







+3 -0



( 3 ) просмотров: 830

