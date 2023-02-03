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*PANTERA отменили и в Австрии 25
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
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Pantera

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ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»



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ZAKK WYLDE в рамках недавней беседы с Guitar World ответил на вопрос, что он думает об отмене выступлений PANTERA в Германии и Австрии:

«Я ничего не могу с этим поделать, смекаете? Что касается моей роли, то я всегда должен быть готов ко всему - например, узнать, не хотят ли ребята добавить еще какие-нибудь песни или что-то в этом роде, пока мы вместе гастролируем. Если мне звонит Phil или Rex, и они хотят изменить сет или сделать что-то еще, я обычно сижу в дальней комнате и работаю над новыми песнями, вот и весь сказ».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 фев 2023
Corpsegrinder04
Зэк, рецепт то довольно прост. Достаточно дать в жопу и камин аутнуться чистосердечно на всю планету. И пусть только попробуют в Германию пидора не пустить. Это же ЛГБТ скандал мирового масштаба будет, а у фрицев с этим строго.
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3 фев 2023
s
sibterminator
Corpsegrinder04, надо пол сменить на 314й по счету. И да, в жопу дать.
3 фев 2023
Lord Iscariah
Слава дедушке Адольфу! Филя красава!
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